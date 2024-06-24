Trafik Kavgaları Bitmiyor: Aynasını Kıran Motosikletliye Silah Çekti

Bursa’da yaşanan olayda bir motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında gergin anlar yaşandı. O anlar motosiklet sürücüsünün kaskında yer alan kameraya anbean yansıdı.
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İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü aracın sol tarafta yer alan aynasını kırdı ve kaçmaya başladı.
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Araç sürücüsü ne yapıp edip motosiklet sürücüsüne yetişti ve silah doğrulttu.
İzleyiciler ise yorumlarda buluştu. Yaşananların gerçeği yansıtmadığı ve kurgu olduğuna yönelik yorumlar da geldi.
İşte detaylar 👇
Ve yorumlar. 👇
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