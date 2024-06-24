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Trafik Kavgaları Bitmiyor: Aynasını Kıran Motosikletliye Silah Çekti

Trafik Kavgaları Bitmiyor: Aynasını Kıran Motosikletliye Silah Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 10:21

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Bursa’da yaşanan olayda bir motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında gergin anlar yaşandı. O anlar motosiklet sürücüsünün kaskında yer alan kameraya anbean yansıdı.

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İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü aracın sol tarafta yer alan aynasını kırdı ve kaçmaya başladı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü aracın sol tarafta yer alan aynasını kırdı ve kaçmaya başladı.

Araç sürücüsü ne yapıp edip motosiklet sürücüsüne yetişti ve silah doğrulttu.

Araç sürücüsü ne yapıp edip motosiklet sürücüsüne yetişti ve silah doğrulttu.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu. Yaşananların gerçeği yansıtmadığı ve kurgu olduğuna yönelik yorumlar da geldi.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu. Yaşananların gerçeği yansıtmadığı ve kurgu olduğuna yönelik yorumlar da geldi.

İşte detaylar 👇

Ve yorumlar. 👇

Ve yorumlar. 👇
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