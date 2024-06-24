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Tesla’nın Yabancıların Araca Yaklaşmasını Önlemek Adına Geliştirdiği ‘Baykuş’ Özelliği

Tesla’nın Yabancıların Araca Yaklaşmasını Önlemek Adına Geliştirdiği ‘Baykuş’ Özelliği

Tesla
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 09:46

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Son zamanlarda piyasaya sürülen arabaların birbirinden farklı teknolojik özelliklerle geliştirildiğini görüyoruz. Tesla da bunlardan biri. Cybertruck modeline sahip bir çiftin arabada keşfettikleri özelliği kayda alıp paylaşması üzerine o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Arabaya su almak için gelen kadın ekranda bir baykuş olduğunu fark etti. Sebebi ise arabanın anahtarı kadında olmadığı için onu yabancı olarak algılamasıydı.

Arabaya su almak için gelen kadın ekranda bir baykuş olduğunu fark etti. Sebebi ise arabanın anahtarı kadında olmadığı için onu yabancı olarak algılamasıydı.

Ardından ise arabanın anahtarı ile yeniden yaklaşmayı denediler ve bu sefer uyarı almadılar. Ancak bu sefer de arabadan uzaklaşınca baykuşun bağırdığını gördüler.

Ardından ise arabanın anahtarı ile yeniden yaklaşmayı denediler ve bu sefer uyarı almadılar. Ancak bu sefer de arabadan uzaklaşınca baykuşun bağırdığını gördüler.

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