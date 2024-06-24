Tesla’nın Yabancıların Araca Yaklaşmasını Önlemek Adına Geliştirdiği ‘Baykuş’ Özelliği

Son zamanlarda piyasaya sürülen arabaların birbirinden farklı teknolojik özelliklerle geliştirildiğini görüyoruz. Tesla da bunlardan biri. Cybertruck modeline sahip bir çiftin arabada keşfettikleri özelliği kayda alıp paylaşması üzerine o anlar sosyal medyada gündem oldu.