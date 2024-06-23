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Yakında WhatsApp'ta Uygulama Üzerinden Kaydedilmeyen Numaraları Aramak Mümkün Olacak!

Yakında WhatsApp'ta Uygulama Üzerinden Kaydedilmeyen Numaraları Aramak Mümkün Olacak!

Sosyal Medya whatsapp
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 20:01

WhatsApp, pek çok kullanıcının uzun bir süredir beklediği numara çevirme özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellik ile birlikte yakında kaydedilmeyen numaralar da uygulama üzerinden kolayca aranabilecek.👇

Kaynak: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-...
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WhatsApp, birçok kullanıcının uzun bir süredir beklediği önemli bir arama özelliği için kolları sıvadı.

WhatsApp, birçok kullanıcının uzun bir süredir beklediği önemli bir arama özelliği için kolları sıvadı.

Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu, kullanıcıların telefonlarındaki arama bölümüne benzer şekilde numara tuşlamasına olanak tanıyan "numara çevirme" özelliğini test etmeye başladı.

Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu, kullanıcıların telefonlarındaki arama bölümüne benzer şekilde numara tuşlamasına olanak tanıyan "numara çevirme" özelliğini test etmeye başladı.

Platformun Android uygulamasının 2.24.13.17 kodlu son beta sürümünde tespit edilen yeni özellik ile birlikte arama yapmak için uygulama üzerinden numara tuşlanabilecek.

Platformun Android uygulamasının 2.24.13.17 kodlu son beta sürümünde tespit edilen yeni özellik ile birlikte arama yapmak için uygulama üzerinden numara tuşlanabilecek.

Kullanıcılar böylece, henüz kaydetmediği kişileri WhatsApp üzerinden kolayca arayabilecek ve mesaj atabilecek.

Kullanıcılar böylece, henüz kaydetmediği kişileri WhatsApp üzerinden kolayca arayabilecek ve mesaj atabilecek.

Ayrıca, kullanıcılar yeni özellik aracılığıyla bir telefon numarası girdikten sonra bu numarayı yeni bir kişi olarak rehbere kaydetme seçeneğine de sahip olacak.

Ayrıca, kullanıcılar yeni özellik aracılığıyla bir telefon numarası girdikten sonra bu numarayı yeni bir kişi olarak rehbere kaydetme seçeneğine de sahip olacak.
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Şu anda test aşamasında olan yeni numara çevirme özelliğinin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.

Şu anda test aşamasında olan yeni numara çevirme özelliğinin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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