YouTube'dan Deepfake Videolara Yeni Önlem: Kullanıcılar, Taklit Edildikleri Videoları Kolayca Kaldırtabilecek!
YouTube'dan Deepfake Videolara Yeni Önlem: Kullanıcılar, Taklit Edildikleri Videoları Kolayca Kaldırtabilecek!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/6/20/24...
YouTube, yapay zeka ile oluşturulan deepfake videolara bazı yeni önlemler getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, seslerini veya mimiklerini taklit eden içerikleri platformdan kaldırtabilecek.👇
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YouTube, yapay zeka ile oluşturulan videoların olumsuz etkilerini en aza indirmek adına platformuna bazı yeni önemler getirdiğini açıkladı.
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Firma, artık kullanıcıların kendisini taklit eden deepfake içeriklerin platformdan kaldırılmasını talep edebileceğini duyurdu.
Bu bağlamda, kullanıcılar yüzünü, vücut hareketlerini ve sesini taklit eden deepfake içeriklerini, YouTube'un gizlilik şikayeti formuna eklenen yeni bir bölüm üzerinden platformdan kaldırtabilecek.
Yeni politikasının insanları yanlış yönlendirebilecek tamamen veya kısmen yapay zekayla oluşturulmuş içerikleri kapsayacağını söyleyen YouTube, her kaldırma talebinin aksiyon alınmadan önce iyice inceleyeceğini belirtiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube, yeni politikasıyla kötü amaçlı deepfake videoların önüne geçebilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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