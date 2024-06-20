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Apple, Yeni Yapay Zeka Özelliklerinin Neden iPhone 15 Pro'dan Daha Eski Cihazlarda Çalışmadığını Açıkladı!

Apple, Yeni Yapay Zeka Özelliklerinin Neden iPhone 15 Pro'dan Daha Eski Cihazlarda Çalışmadığını Açıkladı!

Apple iOS Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 14:01

Apple, iOS 18, iPadOS ve macOS Sequoia ile birlikte tanıttığı Apple Intelligence adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerinin neden sadece iPhone 15 Pro modellerinde kullanılabildiğini açıkladı.👇

Kaynak: https://www.phonearena.com/news/apple...
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Apple, geçtiğimiz günlerde ilk kez tanıttığı yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Apple, geçtiğimiz günlerde ilk kez tanıttığı yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Apple Intelligence ile birlikte gelen yeni yapay zeka özellikleri:

Dev şirket, yeni Apple Intelligence'in sunduğu yapay zeka özellikleri için neden yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin şart koşulduğunu açıkladı.

Dev şirket, yeni Apple Intelligence'in sunduğu yapay zeka özellikleri için neden yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin şart koşulduğunu açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Apple'ın yapay zeka ve makine öğreniminin lider ismi John Giannandrea, Apple Intelligence gibi modelleri çalıştırmak için çok fazla işlem gücü ve bant genişliği gerektiğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Apple'ın yapay zeka ve makine öğreniminin lider ismi John Giannandrea, Apple Intelligence gibi modelleri çalıştırmak için çok fazla işlem gücü ve bant genişliği gerektiğini belirtti.

Giannandrea, bu duruma bağlı olarak yeni yapay zeka özelliklerini eski Apple cihazlarında çalıştırmanın teknik olarak mümkün olduğunu ancak kullanışlı olamayacak kadar yavaş olacağını söylüyor.

Giannandrea, bu duruma bağlı olarak yeni yapay zeka özelliklerini eski Apple cihazlarında çalıştırmanın teknik olarak mümkün olduğunu ancak kullanışlı olamayacak kadar yavaş olacağını söylüyor.

Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak ise söz konusu cihaz sınırlamasının yeni iPhone modellerini satmaya yönelik bir stratejiye dayanmadığını belirterek en yeni iPad’lerin ve Mac’lerin bile Apple Intelligence’ı desteklemediğini ifade etti.

Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak ise söz konusu cihaz sınırlamasının yeni iPhone modellerini satmaya yönelik bir stratejiye dayanmadığını belirterek en yeni iPad’lerin ve Mac’lerin bile Apple Intelligence’ı desteklemediğini ifade etti.
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Ek olarak, firmanın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Apple Intelligence’ın sağlıklı bir şekilde çalışması için cihazların belli başlı donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Ek olarak, firmanın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Apple Intelligence’ın sağlıklı bir şekilde çalışması için cihazların belli başlı donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Federighi'ye göre, yeni yapay zeka özelliklerini destekleyecek iPhone modelleri Neural Engine teknolojili işlemcilere ve minimum 8 GB'lık RAM belleğine sahip olmalı.

Federighi'ye göre, yeni yapay zeka özelliklerini destekleyecek iPhone modelleri Neural Engine teknolojili işlemcilere ve minimum 8 GB'lık RAM belleğine sahip olmalı.

Tüm bu sebeplerden dolayı eski cihazlarda kullanılamayan yeni Apple Intelligence, iPhone 15 Pro modelleri ve eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak.

Tüm bu sebeplerden dolayı eski cihazlarda kullanılamayan yeni Apple Intelligence, iPhone 15 Pro modelleri ve eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak.

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