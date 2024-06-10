Apple'dan Yapay Zeka Devrimi: iPhone, iPad ve MacBook'lar Yepyeni Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!

Siri, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlandı. Örneğin, Siri, ehliyetinizin fotoğrafını otomatik olarak bulabilir, kimlik numaranızı alabilir ve bir forma girebiliyor. Ayrıca, bir e-postada, metinde veya paylaşılan bir notta olduğunu hatırlayamadığınız bilgileri bulmasını isteyebilirsiniz. Siri, fotoğrafların, takvim etkinliklerinin ve dosyaların anlamsal bir dizinini tutar ve zamanla daha fazla uygulamayı anlayabilir ve bu uygulamalarla ilgili işlem yapabilir.