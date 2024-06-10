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Apple'dan Yapay Zeka Devrimi: iPhone, iPad ve MacBook'lar Yepyeni Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!

Apple'dan Yapay Zeka Devrimi: iPhone, iPad ve MacBook'lar Yepyeni Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!

Apple iOS Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 21:56

Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde güncellenen işletim sistemleri ile birlikte yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence'ı duyurdu.👇

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Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde teknoloji ve yapay zeka dünyasında adeta devrim yarattı.

Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde teknoloji ve yapay zeka dünyasında adeta devrim yarattı.

ABD merkezli teknoloji devi, cihazlarında yapay zeka teknolojisinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıyan yeni teknolojisi Apple Intelligence'ı duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi, cihazlarında yapay zeka teknolojisinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıyan yeni teknolojisi Apple Intelligence'ı duyurdu.

Şirketin yeni teknolojisi, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken veri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Şirketin yeni teknolojisi, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken veri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Derin doğal dil anlayışı ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri ile donatılan yeni Apple Intelligence, Mail, Notes, Safari, Pages ve Keynote gibi uygulamalarda metni otomatik olarak yeniden yazma ve düzeltme yetenekleri sunuyor.

Derin doğal dil anlayışı ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri ile donatılan yeni Apple Intelligence, Mail, Notes, Safari, Pages ve Keynote gibi uygulamalarda metni otomatik olarak yeniden yazma ve düzeltme yetenekleri sunuyor.

Kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarlanan yeni yapay zeka modeli, kullanıcıların Apple cihazları üzerinden kişisel bilgilerine, e-postalarına, takvimine ve trafik durumuna erişirebiliyor.

Kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarlanan yeni yapay zeka modeli, kullanıcıların Apple cihazları üzerinden kişisel bilgilerine, e-postalarına, takvimine ve trafik durumuna erişirebiliyor.

Apple Intelligence, kişisel bağlamınızı ve uygulamalarınızdaki verileri anlayarak, sezgisel ve kullanımı kolay bir deneyim sunuyor. En önemlisi, baştan sona gizlilik gözetilerek inşa edilmiş. Bu, Apple’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir adım ve kişisel zekayı daha kullanışlı ve keyifli hale getiren bir sistem.

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Yeni yapay zeka sistemi, eriştiği verileri sadece cihaz içinde sakladığı gibi kullanıcı bilgilerinin gizliliğini koruyor ve veriler üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Yeni yapay zeka sistemi, eriştiği verileri sadece cihaz içinde sakladığı gibi kullanıcı bilgilerinin gizliliğini koruyor ve veriler üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Siri, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlandı. Örneğin, Siri, ehliyetinizin fotoğrafını otomatik olarak bulabilir, kimlik numaranızı alabilir ve bir forma girebiliyor. Ayrıca, bir e-postada, metinde veya paylaşılan bir notta olduğunu hatırlayamadığınız bilgileri bulmasını isteyebilirsiniz. Siri, fotoğrafların, takvim etkinliklerinin ve dosyaların anlamsal bir dizinini tutar ve zamanla daha fazla uygulamayı anlayabilir ve bu uygulamalarla ilgili işlem yapabilir.

Apple'a göre baştan sona gizlilik konusu ön planda tutularak inşa edilmiş olan yeni Apple Intelligence, Siri asistanı ile birlikte kullanıcıların cihaz içinde e-posta, mesaj, dokumanlar ve diğer uygulamalarda bulunan tüm bilgilere kolayca erişmesine imkan tanıyor.

Apple'a göre baştan sona gizlilik konusu ön planda tutularak inşa edilmiş olan yeni Apple Intelligence, Siri asistanı ile birlikte kullanıcıların cihaz içinde e-posta, mesaj, dokumanlar ve diğer uygulamalarda bulunan tüm bilgilere kolayca erişmesine imkan tanıyor.

Örneğin, Siri, ehliyetinizin fotoğrafını otomatik olarak bulabilir, kimlik numaranızı alabilir ve bir forma girebiliyor. Ayrıca, bir e-postada, metinde veya paylaşılan bir notta olduğunu hatırlayamadığınız bilgileri bulmasını isteyebilirsiniz. Siri, fotoğrafların, takvim etkinliklerinin ve dosyaların anlamsal bir dizinini tutar ve zamanla daha fazla uygulamayı anlayabilir ve bu uygulamalarla ilgili işlem yapabilir.

Yeni yapay zeka teknolojisi ile birlikte yenilenen Siri, cihazınızda yapmanız gereken düzeltmeleri gerçek zamanlı olarak sizin yerinize yapabilecek.

Yeni yapay zeka teknolojisi ile birlikte yenilenen Siri, cihazınızda yapmanız gereken düzeltmeleri gerçek zamanlı olarak sizin yerinize yapabilecek.

Siri, iPhone, iPad veya Mac’inizde yapmanız gereken özellikler ve ayarlar hakkında bilgi tutarak size yardımcı olacak. Artık Siri’ye yazabilirsiniz ve konuşma bağlamını koruyarak gerçek zamanlı olarak düzeltmeler yapmanıza olanak tanır. Siri, yeni bir görünüme kavuşuyor ve deneyime daha derinlemesine entegre edilmiştir

Ayrıca OpenAI ile yapılan anlaşma sonucu, Siri üzerinden ünlü sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sağlanabilecek.

Ayrıca OpenAI ile yapılan anlaşma sonucu, Siri üzerinden ünlü sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sağlanabilecek.

Duyuranlara göre, yeni yapay zeka teknolojisi yalnızca Apple A17 Pro, M1, M2, M3 ve M4 işlemcilerine sahip cihazlarda kullanılabilecek. Buna göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden eski modeller Apple Intelligence destekleyemeyecek.

Duyuranlara göre, yeni yapay zeka teknolojisi yalnızca Apple A17 Pro, M1, M2, M3 ve M4 işlemcilerine sahip cihazlarda kullanılabilecek. Buna göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden eski modeller Apple Intelligence destekleyemeyecek.
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