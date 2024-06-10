Apple'dan Yapay Zeka Devrimi: iPhone, iPad ve MacBook'lar Yepyeni Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!
Apple'dan Yapay Zeka Devrimi: iPhone, iPad ve MacBook'lar Yepyeni Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!
Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde güncellenen işletim sistemleri ile birlikte yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence'ı duyurdu.👇
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Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde teknoloji ve yapay zeka dünyasında adeta devrim yarattı.
ABD merkezli teknoloji devi, cihazlarında yapay zeka teknolojisinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıyan yeni teknolojisi Apple Intelligence'ı duyurdu.
Şirketin yeni teknolojisi, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken veri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.
Derin doğal dil anlayışı ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri ile donatılan yeni Apple Intelligence, Mail, Notes, Safari, Pages ve Keynote gibi uygulamalarda metni otomatik olarak yeniden yazma ve düzeltme yetenekleri sunuyor.
Kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarlanan yeni yapay zeka modeli, kullanıcıların Apple cihazları üzerinden kişisel bilgilerine, e-postalarına, takvimine ve trafik durumuna erişirebiliyor.
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Yeni yapay zeka sistemi, eriştiği verileri sadece cihaz içinde sakladığı gibi kullanıcı bilgilerinin gizliliğini koruyor ve veriler üzerinde tam kontrol sağlıyor.
Apple'a göre baştan sona gizlilik konusu ön planda tutularak inşa edilmiş olan yeni Apple Intelligence, Siri asistanı ile birlikte kullanıcıların cihaz içinde e-posta, mesaj, dokumanlar ve diğer uygulamalarda bulunan tüm bilgilere kolayca erişmesine imkan tanıyor.
Yeni yapay zeka teknolojisi ile birlikte yenilenen Siri, cihazınızda yapmanız gereken düzeltmeleri gerçek zamanlı olarak sizin yerinize yapabilecek.
Ayrıca OpenAI ile yapılan anlaşma sonucu, Siri üzerinden ünlü sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sağlanabilecek.
Duyuranlara göre, yeni yapay zeka teknolojisi yalnızca Apple A17 Pro, M1, M2, M3 ve M4 işlemcilerine sahip cihazlarda kullanılabilecek. Buna göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden eski modeller Apple Intelligence destekleyemeyecek.
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