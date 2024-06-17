Geliyor Gelmekte Olan: Samsung'un Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galax Ring'in Şarj Kutusu Ortaya Çıktı!
Geliyor Gelmekte Olan: Samsung'un Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galax Ring'in Şarj Kutusu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sammobile.com/news/samsun...
Samsung'un çok yakında piyasaya süreceği Galaxy Ring isimli akıllı yüzük modeline ait şarj kutusu ortaya çıktı. Görüntüler, yeni giyilebilir cihazının kalitesini gözler önüne koyuyor.👇
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Samsung'un merakla beklenen akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile ilgili yeni bilgiler teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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Son olarak, resmi olarak tanıtılmasına günler kalan yeni cihazın şarj kutusu şirkete yakın kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Ring, kablosuz kulaklıklara benzer bir şarj kutusuna sahip olacak. Modern tasarımıyla dikkat çeken şarj kutusu, iç kısmında yüzüğü taşıyacak dairesel bir bölgeye ev sahipliği yapacak.
Galaxy Ring'e güç vermek için manyetik alan enerjisini kullanması beklenen yeni şarj kutusu ayrıca, yüzüklerin tek şarjda 9 güne kadar çalışmasına imkan tanıyacak.
10 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Ring hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!
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