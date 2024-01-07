Pişmanlıklarını Paylaşan 40 Yaşıdaki Kişilerin Gençlere Verdiği Altın Değerinde 20 Nasihat
Pişmanlıklarını Paylaşan 40 Yaşıdaki Kişilerin Gençlere Verdiği Altın Değerinde 20 Nasihat
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat kısa ve yaptığımız seçimler her zaman bizi mutlu etmeyebilir. Bazı seçimlerimizden pişmanlık duymamız hayatın doğal bir parçası olsa da, gelecekte pişmanlık duymak istemeyeceğiniz 20 maddeyi sizin için sıraladık. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Çevremdeki insanlarla keşke daha fazla zaman geçirseydim ve onları ne kadar sevdiğimi söyleseydim."
2. "O kadar fazla çalıştım ki, hayattan zevk almayı unuttum."
3. "İnsanları dinlemek yerine sürekli kendi düşüncelerimi konuşmayı tercih etmiş olmamdan oldukça pişmanım."
4. "Başka insanların hakkımda söylediklerini bu kadar umursamış olmam."
5. "Vücuduma yeteri kadar iyi bakmadım ve şimdi acısını hissediyorum."
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6. "Hep başka insanların 'doğru' düşüncelerine göre hareket ettim ve kendi düşüncelerimi hiçbir zaman savunmadım."
7. "Yıllarca sigara içtim ve hem paramdan hem de sağlığımdan oldum."
8. "İnsanlara karşı sınırlarımı çizmemek. Çünkü sen sınırlarını çizmezsen insanlar sürekli sınırları daha da zorlar."
9. "Kendimi mutlu edecek şeylere odaklanmak yerine yarım yamalak ilişkilere daha çok zaman harcadım."
10. "O kadar endişe ve stres boşunaymış."
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11. "Ailem hayattayken onlarla yeteri kadar zaman geçirmedim ve geçmişimiz hakkında sorular sormadım."
12. "Zamanını anlamsız şeylerle boşa harcamak."
13. "Hiç para biriktirmedim ve nasıl emekli olucam onu bile bilmiyorum."
14. "Dişlerime yeteri kadar iyi bakmadığım için pişmanım."
15. "Genç yaşlarımda bu kadar fast food yememiş olsam şu an çok daha sağlıklı olabilirdim."
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16. "Sadece annemden kaçmak için evlenmiş olmam."
17. "Kötü arkadaşlardan gerektiği kadar erken kurtulmamış olmam."
18. "Daha zamanım olduğunu düşünerek hayalimi kovalamamış olmam."
19. "Gençken herhangi bir müzik aletini çalmayı öğrenmemiş olmam. Yaşlanınca her şey daha zor."
20. "Kendi hislerime güvenmek yerine çevremdeki yaşlı insanların sözlerini dinlemiş olmam."
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