Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa Birliğine bir tehdit olduğunu düşünen kişi yüzdeleri.
2. Her ülkedeki en popüler spor türü.
3. Avrupa ülkelerinde kaç kurt var.
4. Avrupa ülkelerindeki en büyük jenarasyon.
5. Avrupa'nın en eski üniversiteleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Amerika'daki en popüler oyun konsolları.
7. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra Avrupa ülkeleri.
8. Avrupa'daki insanlar hangi ülkeye taşınmak istiyor.
9. Kadınlarda obezlik yüzdesi.
10. Avrupa'daki tanrıya olan inanç
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Avrupa'da ev sahipliği oranları.
12. Çin'in dünyada pozitif veya negatif bir etkisi olduğuna dair inanç.
13. 2019 yılında ülkelerdeki tahmini nükleer silah sayıları.
14. Ülkelerdeki en popüler köpek isimleri.
15. Dünyada depresyon oranları.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda