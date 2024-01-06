Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 19:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa Birliğine bir tehdit olduğunu düşünen kişi yüzdeleri.

1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa Birliğine bir tehdit olduğunu düşünen kişi yüzdeleri.

2. Her ülkedeki en popüler spor türü.

2. Her ülkedeki en popüler spor türü.

3. Avrupa ülkelerinde kaç kurt var.

3. Avrupa ülkelerinde kaç kurt var.

4. Avrupa ülkelerindeki en büyük jenarasyon.

4. Avrupa ülkelerindeki en büyük jenarasyon.

5. Avrupa'nın en eski üniversiteleri.

5. Avrupa'nın en eski üniversiteleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Amerika'daki en popüler oyun konsolları.

6. Amerika'daki en popüler oyun konsolları.

7. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra Avrupa ülkeleri.

7. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra Avrupa ülkeleri.

8. Avrupa'daki insanlar hangi ülkeye taşınmak istiyor.

8. Avrupa'daki insanlar hangi ülkeye taşınmak istiyor.

9. Kadınlarda obezlik yüzdesi.

9. Kadınlarda obezlik yüzdesi.

10. Avrupa'daki tanrıya olan inanç

10. Avrupa'daki tanrıya olan inanç

Kırmızı: çoğunluk inanmıyor.

Turuncu: çoğunluk inanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Avrupa'da ev sahipliği oranları.

11. Avrupa'da ev sahipliği oranları.

12. Çin'in dünyada pozitif veya negatif bir etkisi olduğuna dair inanç.

12. Çin'in dünyada pozitif veya negatif bir etkisi olduğuna dair inanç.

Mavi: pozitif.

Kırmızı: negatif.

13. 2019 yılında ülkelerdeki tahmini nükleer silah sayıları.

13. 2019 yılında ülkelerdeki tahmini nükleer silah sayıları.

14. Ülkelerdeki en popüler köpek isimleri.

14. Ülkelerdeki en popüler köpek isimleri.

15. Dünyada depresyon oranları.

15. Dünyada depresyon oranları.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?