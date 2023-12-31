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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:16

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
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1. Güney Amerika'da günde 5.50 dolardan az para kazanan halkın yüzdesi.

1. Güney Amerika'da günde 5.50 dolardan az para kazanan halkın yüzdesi.

2. Bundan 250 milyon yıl sonra Dünya'daki kıtaların tahmini coğrafi şekli.

2. Bundan 250 milyon yıl sonra Dünya'daki kıtaların tahmini coğrafi şekli.

3. Ülke liderleri tarafından konuşulan diller.

3. Ülke liderleri tarafından konuşulan diller.

4. Avrupa'nın süper marketleri.

4. Avrupa'nın süper marketleri.

5. Geceleri Kore kıtasındaki ışık dağılımı.

5. Geceleri Kore kıtasındaki ışık dağılımı.
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6. Avrupa'da "Aslan" nasıl söylenir.

6. Avrupa'da "Aslan" nasıl söylenir.

7. Dünyadaki en değerli 100 futbol oyuncusu nereden geliyor.

7. Dünyadaki en değerli 100 futbol oyuncusu nereden geliyor.

8. Avrupa ülkelerinde yaşayan Alman nüfusu.

8. Avrupa ülkelerinde yaşayan Alman nüfusu.

9. Avrupa'daki insanlar dine mi, ülkelerine mi daha bağlılar?

9. Avrupa'daki insanlar dine mi, ülkelerine mi daha bağlılar?

Lacivert: ülke

Turkuaz: din

10. Metro sistemi olan ülkeler.

10. Metro sistemi olan ülkeler.
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11. Noel Günü'nün resmi tatil olduğu ülkeler.

11. Noel Günü'nün resmi tatil olduğu ülkeler.

12. 2019 yılında dünyadaki tahmini nükleer silah sayıları.

12. 2019 yılında dünyadaki tahmini nükleer silah sayıları.

13. Sovyet Askeri üsleri olmuş olan ülkeler.

13. Sovyet Askeri üsleri olmuş olan ülkeler.

14. Avrupa'daki en ucuz 10 ülke.

14. Avrupa'daki en ucuz 10 ülke.

15. Avrupa'da gençler arasında işsizlik oranları.

15. Avrupa'da gençler arasında işsizlik oranları.

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