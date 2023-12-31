Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Güney Amerika'da günde 5.50 dolardan az para kazanan halkın yüzdesi.
2. Bundan 250 milyon yıl sonra Dünya'daki kıtaların tahmini coğrafi şekli.
3. Ülke liderleri tarafından konuşulan diller.
4. Avrupa'nın süper marketleri.
5. Geceleri Kore kıtasındaki ışık dağılımı.
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6. Avrupa'da "Aslan" nasıl söylenir.
7. Dünyadaki en değerli 100 futbol oyuncusu nereden geliyor.
8. Avrupa ülkelerinde yaşayan Alman nüfusu.
9. Avrupa'daki insanlar dine mi, ülkelerine mi daha bağlılar?
10. Metro sistemi olan ülkeler.
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11. Noel Günü'nün resmi tatil olduğu ülkeler.
12. 2019 yılında dünyadaki tahmini nükleer silah sayıları.
13. Sovyet Askeri üsleri olmuş olan ülkeler.
14. Avrupa'daki en ucuz 10 ülke.
15. Avrupa'da gençler arasında işsizlik oranları.
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