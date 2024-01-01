Gerçek Olduğuna İnanmakta Büyük Zorluklar Çekeceğiniz Sınırları Zorlayan 20 Bilimsel Gerçek
Gerçek Olduğuna İnanmakta Büyük Zorluklar Çekeceğiniz Sınırları Zorlayan 20 Bilimsel Gerçek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, normal insanlar tarafından neredeyse hiç bilinmeyen 20 bilimsel gerçeğe bakacağız.
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1. "1859 Eylül'ünde iki gün boyunca, asılı telgraf hatlarının alev alacak kadar güçlü büyük bir güneş patlaması (koronal kütle atımı) meydana geldi. "
2. "Alzheimer hastalığı ve genel olarak diğer nörodejeneratif hastalıklar hakkındaki bilimsel literatür sonucu, hastalığın ilk belirgin semptomlardan on yıllar önce başladığı ve bu aşamada tedavi etmemiz gerektiğidir."
3. "Birçok insanın bilmediği ama çok korkutucu bir gerçekse okyanusların her geçen gün daha da asidikleşmesidir."
4. "Her ne kadar dünyadaki birçok kara kütlesinden çok daha küçük olmasına rağmen Avrupa'daki su kütlesi miktarı dünyanın kalanına göre çok daha büyük."
5. "En son dışarıya çıktığınızda kaç tane böcek gördünüz?"
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6. "Alkol, öngörülemeyen faktörlerle kan beyin bariyerinin geçirgenliğini arttırıyor ve bu nedenle insanlar normal ilaç dozlarında bile hayatlarını kaybetmeye daha yatkın oluyor."
7. "Vücudunuzun oksijen mi yoksa başka bir gaz mı soluduğunu bilmesinin bir yolu yok."
8. "Doğrudan okyanusa pompalanan gerçek ham petrol miktarını kimse bilmiyor."
9. "Bilim adamları mikroplastiklerin insan vücudu ve beyni üzerindeki etkilerini incelemeye çalışıyorlardı, ancak bir kontrol grubu bulamadıkları için bir sonuç çıkaramadılar..."
10. "Hala anestezinin tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyor olmamız ürkütücü değil mi?"
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11. "IQ kaybına ve şiddet içeren davranışlara en büyük kimyasal katkı kurşundur ve hala milyonlarca insanın boruları eski kurşun borulardan."
12. "Neredeyse hepimiz kanser oluyoruz ama genelde çok küçük seviyelerdeyken vücudumuz başaçıkabildiğinden fark etmiyoruz bile."
13. "Tatlı suda yüzerken yüzde 97 ölümcül olan ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi neredeyse imkansız beyin amipi, Naegleria Fowleri'yi yakalanabilirsiniz."
14. "Eğer uzayın boşluğu sesin bize ulaşmasını engellemeseydi, Güneş, Dünya'nın her yerinde yankılanan bir hilti kadar gürültülü olurdu."
15. "Eğer kuduz olur ve belirtilerini göstermeye başlarsan yaklaşık yüzde 99 ölme ihtimalin var."
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16. "Her yıl milyarlarca dolar, insanlara nasıl daha fazla şey aldıralabileceği üzerine yapılan araştırmalara gidiyor. Şirketler için mental sorunlar önemli değil, önemli olan tek şey diğer insanların daha fazla ürün almasını sağlamak."
17. "Bir gün aniden beyin anevrizması geçirip ölebilirsin ve bunu engellemenin veya ne zaman olacağını bilmenin bir yolu yok."
18. "2050 yılına kadar antimikrobiyal direnç nedeniyle 10 milyondan fazla insanın öleceği tahmin ediliyor."
19. "İnsanların uzayda var olan ve Dünya'daki yaşamı tamamen yok edecek şeylerin miktarı ve çeşitliliği hakkında hiçbir fikri yok."
20. "Permafrost, CO2'den çok daha fazla ısıyı hapseden milyonlarca ton metan tutuyor. Buzun çözülmeye başlamasından sadece 1 derece uzaktayız. Yani bir önceki yıla göre daha sıcak olacak bir El Nino yılı."
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