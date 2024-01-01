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Gerçek Olduğuna İnanmakta Büyük Zorluklar Çekeceğiniz Sınırları Zorlayan 20 Bilimsel Gerçek

Gerçek Olduğuna İnanmakta Büyük Zorluklar Çekeceğiniz Sınırları Zorlayan 20 Bilimsel Gerçek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 08:31

Bugün, normal insanlar tarafından neredeyse hiç bilinmeyen 20 bilimsel gerçeğe bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "1859 Eylül'ünde iki gün boyunca, asılı telgraf hatlarının alev alacak kadar güçlü büyük bir güneş patlaması (koronal kütle atımı) meydana geldi. "

1. "1859 Eylül'ünde iki gün boyunca, asılı telgraf hatlarının alev alacak kadar güçlü büyük bir güneş patlaması (koronal kütle atımı) meydana geldi. "

'2012'de bir başka büyük patlama daha Dünya'yı son anda kaçırdı, ancak şansımız bu konuda tükendiğinde olabileceklerden çok korkuyorum.'

2. "Alzheimer hastalığı ve genel olarak diğer nörodejeneratif hastalıklar hakkındaki bilimsel literatür sonucu, hastalığın ilk belirgin semptomlardan on yıllar önce başladığı ve bu aşamada tedavi etmemiz gerektiğidir."

2. "Alzheimer hastalığı ve genel olarak diğer nörodejeneratif hastalıklar hakkındaki bilimsel literatür sonucu, hastalığın ilk belirgin semptomlardan on yıllar önce başladığı ve bu aşamada tedavi etmemiz gerektiğidir."

'Belirgin semptomlar gösterdiğinizde, artık tedavi için çok geç oluyor. Yani, birisine 65 yaşında alzheimer teşhisi konulursa, en azından 40'lı yaşlarının başından beri hastalığı vardı demek.'

3. "Birçok insanın bilmediği ama çok korkutucu bir gerçekse okyanusların her geçen gün daha da asidikleşmesidir."

3. "Birçok insanın bilmediği ama çok korkutucu bir gerçekse okyanusların her geçen gün daha da asidikleşmesidir."

'Denizlerdeki planktonlar dünyadaki oksijenin büyük bir kısmını üretiyor ve hepsi yok olduğunda olabilecekleri hayal bile etmek istemiyorum.'

4. "Her ne kadar dünyadaki birçok kara kütlesinden çok daha küçük olmasına rağmen Avrupa'daki su kütlesi miktarı dünyanın kalanına göre çok daha büyük."

4. "Her ne kadar dünyadaki birçok kara kütlesinden çok daha küçük olmasına rağmen Avrupa'daki su kütlesi miktarı dünyanın kalanına göre çok daha büyük."

'Yani Avrupa'daki su kütlelerine (özellikle de temiz su kaynaklarına) bir şey olursa insanlığın geleceği aniden daha da karanlık hale gelecek.'

5. "En son dışarıya çıktığınızda kaç tane böcek gördünüz?"

5. "En son dışarıya çıktığınızda kaç tane böcek gördünüz?"

'Peki, küçükken ne kadar böcek görüyordunuz? Dünyadaki böcek miktarı çok fazla düştü ve hala düşmeye devam ediyor. Bunun ekolojik sistemimiz üzerine olan etkilerini hep beraber inceleyeceğiz.'

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6. "Alkol, öngörülemeyen faktörlerle kan beyin bariyerinin geçirgenliğini arttırıyor ve bu nedenle insanlar normal ilaç dozlarında bile hayatlarını kaybetmeye daha yatkın oluyor."

6. "Alkol, öngörülemeyen faktörlerle kan beyin bariyerinin geçirgenliğini arttırıyor ve bu nedenle insanlar normal ilaç dozlarında bile hayatlarını kaybetmeye daha yatkın oluyor."

'Kimse bundan bahsetmiyor bile...'

7. "Vücudunuzun oksijen mi yoksa başka bir gaz mı soluduğunu bilmesinin bir yolu yok."

7. "Vücudunuzun oksijen mi yoksa başka bir gaz mı soluduğunu bilmesinin bir yolu yok."

'Bu yüzden eğer oksijen yerine farklı bir gaz soluyorsanız sadece uykunuz geliyormuş gibi hissedersiniz ve sonunda ölürsünüz. Bu yüzden karbonmonoksit zehirlenmesi bu kadar sık görülen bir olay.'

8. "Doğrudan okyanusa pompalanan gerçek ham petrol miktarını kimse bilmiyor."

8. "Doğrudan okyanusa pompalanan gerçek ham petrol miktarını kimse bilmiyor."

'Bunun okyanuslar üzerindeki etkisini hayal bile etmek istemiyorum.'

9. "Bilim adamları mikroplastiklerin insan vücudu ve beyni üzerindeki etkilerini incelemeye çalışıyorlardı, ancak bir kontrol grubu bulamadıkları için bir sonuç çıkaramadılar..."

9. "Bilim adamları mikroplastiklerin insan vücudu ve beyni üzerindeki etkilerini incelemeye çalışıyorlardı, ancak bir kontrol grubu bulamadıkları için bir sonuç çıkaramadılar..."

10. "Hala anestezinin tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyor olmamız ürkütücü değil mi?"

10. "Hala anestezinin tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyor olmamız ürkütücü değil mi?"

'Buna rağmen her gün binlerce ameliyatta kullanılıyor.'

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11. "IQ kaybına ve şiddet içeren davranışlara en büyük kimyasal katkı kurşundur ve hala milyonlarca insanın boruları eski kurşun borulardan."

11. "IQ kaybına ve şiddet içeren davranışlara en büyük kimyasal katkı kurşundur ve hala milyonlarca insanın boruları eski kurşun borulardan."

12. "Neredeyse hepimiz kanser oluyoruz ama genelde çok küçük seviyelerdeyken vücudumuz başaçıkabildiğinden fark etmiyoruz bile."

12. "Neredeyse hepimiz kanser oluyoruz ama genelde çok küçük seviyelerdeyken vücudumuz başaçıkabildiğinden fark etmiyoruz bile."

13. "Tatlı suda yüzerken yüzde 97 ölümcül olan ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi neredeyse imkansız beyin amipi, Naegleria Fowleri'yi yakalanabilirsiniz."

13. "Tatlı suda yüzerken yüzde 97 ölümcül olan ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi neredeyse imkansız beyin amipi, Naegleria Fowleri'yi yakalanabilirsiniz."

14. "Eğer uzayın boşluğu sesin bize ulaşmasını engellemeseydi, Güneş, Dünya'nın her yerinde yankılanan bir hilti kadar gürültülü olurdu."

14. "Eğer uzayın boşluğu sesin bize ulaşmasını engellemeseydi, Güneş, Dünya'nın her yerinde yankılanan bir hilti kadar gürültülü olurdu."

15. "Eğer kuduz olur ve belirtilerini göstermeye başlarsan yaklaşık yüzde 99 ölme ihtimalin var."

15. "Eğer kuduz olur ve belirtilerini göstermeye başlarsan yaklaşık yüzde 99 ölme ihtimalin var."
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16. "Her yıl milyarlarca dolar, insanlara nasıl daha fazla şey aldıralabileceği üzerine yapılan araştırmalara gidiyor. Şirketler için mental sorunlar önemli değil, önemli olan tek şey diğer insanların daha fazla ürün almasını sağlamak."

16. "Her yıl milyarlarca dolar, insanlara nasıl daha fazla şey aldıralabileceği üzerine yapılan araştırmalara gidiyor. Şirketler için mental sorunlar önemli değil, önemli olan tek şey diğer insanların daha fazla ürün almasını sağlamak."

17. "Bir gün aniden beyin anevrizması geçirip ölebilirsin ve bunu engellemenin veya ne zaman olacağını bilmenin bir yolu yok."

17. "Bir gün aniden beyin anevrizması geçirip ölebilirsin ve bunu engellemenin veya ne zaman olacağını bilmenin bir yolu yok."

18. "2050 yılına kadar antimikrobiyal direnç nedeniyle 10 milyondan fazla insanın öleceği tahmin ediliyor."

18. "2050 yılına kadar antimikrobiyal direnç nedeniyle 10 milyondan fazla insanın öleceği tahmin ediliyor."

'Birçok insan bunu biliyor ama çözmek için hiçbir şey yapılmıyor ve bu çok korkutucu.'

19. "İnsanların uzayda var olan ve Dünya'daki yaşamı tamamen yok edecek şeylerin miktarı ve çeşitliliği hakkında hiçbir fikri yok."

19. "İnsanların uzayda var olan ve Dünya'daki yaşamı tamamen yok edecek şeylerin miktarı ve çeşitliliği hakkında hiçbir fikri yok."

'Asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve güneş patlamalarından bahsetmiyorum bile, herkes bunları biliyor, süpernovalardan, gama ışını patlamalarından, dolaşan gezegenlerden, dolaşan kara deliklerden ve daha fazlasından bahsediyorum.'

20. "Permafrost, CO2'den çok daha fazla ısıyı hapseden milyonlarca ton metan tutuyor. Buzun çözülmeye başlamasından sadece 1 derece uzaktayız. Yani bir önceki yıla göre daha sıcak olacak bir El Nino yılı."

20. "Permafrost, CO2'den çok daha fazla ısıyı hapseden milyonlarca ton metan tutuyor. Buzun çözülmeye başlamasından sadece 1 derece uzaktayız. Yani bir önceki yıla göre daha sıcak olacak bir El Nino yılı."

'Ülkeler çökecek ve su ve yiyecek için birbirleriyle savaşa girecekler. Doğal afetlerin sıklığı önemli ölçüde artacak ve kim bilir daha neler olacak.'

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