Yaşadıkları Olumsuz Olaylardan Sonra Bir Daha Çocuk Sahibi Olmamaya Karar Vermiş 17 Kadın
Yaşadıkları Olumsuz Olaylardan Sonra Bir Daha Çocuk Sahibi Olmamaya Karar Vermiş 17 Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, yaşadıkları olaylardan sonra bir daha çocuk sahibi olmamaya karar vermiş 17 kişinin hikayelerine bakacağız.
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1. "Bir çocuk bizim için yeterli çünkü aile geçindirmek çok pahalı."
2. "Kız kardeşim bir çocuk sahibi daha olmak istiyordu ama ne yazık ki bebeği daha doğmadan ölmüştü."
3. "Kız kardeşimin hamileliği çok zor geçmişti ve doktorlar bir daha hamile kalırsa hayatından olabileceğini söyledi."
4. "Her şey doğuma kadar çok iyi gitti ama doğum sırasında gerçekleşen karmaşıklıklar yüzünden bebeğimizin engelli doğdu."
5. "Hamilelik karımda birçok mental zorluğa ve travmaya yol açtı."
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6. "Eşim gereken yardımı göstermedi ve 2 yıl eve kapanarak bebeğimi kendim büyütmem gerekti."
7. "Bir çocuğumuz olması rahat yaşayabilmemiz ve tatillere çıkabilmemiz demek."
8. "Bebeğim küçükken o kadar uykusuz kaldım ki, bir daha bebek yapmamaya karar verdim."
9. "Vücudumun birçok bölgesinde doğum sonrası travma geçirdim ve yırtıklarım vardı."
10. "Hamileyken yaşadığım bel ağrılarını bir kez daha kaldırabileceğimi sanmıyorum."
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11. "Hamileyken yaşadığım tecrübeler benim için çok pozitif değildi."
12. "Erken doğum yaptım. Bu da bebeğim için birçok sorun ve hastalık demek oluyordu."
13. "Plasenta Previa denen tıbbi durumu yaşadım ve bundan dolayı aylarca kanamam oldu."
14. "Her ne kadar ikinci çocuğum olsun istesem de, ekonomik açıdan bunu kaldırabileceğimizi düşünmüyorum."
15. "Benim için hamilelik mükemmeldi."
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16. "Kocam bizi bebeğim 5 aylıkken bıraktı ve bekar bir anne olarak her şeyi kendim yapmam gerekti."
17. "Doğumum 53 saat sürdü ve benim için birkaç hamileliğe eşit gibiydi."
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