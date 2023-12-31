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Yaşadıkları Olumsuz Olaylardan Sonra Bir Daha Çocuk Sahibi Olmamaya Karar Vermiş 17 Kadın

Yaşadıkları Olumsuz Olaylardan Sonra Bir Daha Çocuk Sahibi Olmamaya Karar Vermiş 17 Kadın

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 22:31

Bugün, yaşadıkları olaylardan sonra bir daha çocuk sahibi olmamaya karar vermiş 17 kişinin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir çocuk bizim için yeterli çünkü aile geçindirmek çok pahalı."

1. "Bir çocuk bizim için yeterli çünkü aile geçindirmek çok pahalı."

'Olabildiğince çocuğumuza istediği her şeyi alabilmek istiyoruz ve bu kolay değil.'

2. "Kız kardeşim bir çocuk sahibi daha olmak istiyordu ama ne yazık ki bebeği daha doğmadan ölmüştü."

2. "Kız kardeşim bir çocuk sahibi daha olmak istiyordu ama ne yazık ki bebeği daha doğmadan ölmüştü."

'Bu yüzden bir daha bebek sahibi olmamaya karar verdi.'

3. "Kız kardeşimin hamileliği çok zor geçmişti ve doktorlar bir daha hamile kalırsa hayatından olabileceğini söyledi."

3. "Kız kardeşimin hamileliği çok zor geçmişti ve doktorlar bir daha hamile kalırsa hayatından olabileceğini söyledi."

4. "Her şey doğuma kadar çok iyi gitti ama doğum sırasında gerçekleşen karmaşıklıklar yüzünden bebeğimizin engelli doğdu."

4. "Her şey doğuma kadar çok iyi gitti ama doğum sırasında gerçekleşen karmaşıklıklar yüzünden bebeğimizin engelli doğdu."

'Şimdi hayatı boyunca yardıma ve bakıma ihtiyacı var.'

5. "Hamilelik karımda birçok mental zorluğa ve travmaya yol açtı."

5. "Hamilelik karımda birçok mental zorluğa ve travmaya yol açtı."

'Eğer bir kere daha bebek sahibi olmak gerekirse ilaçlarını bırakması gerekecek ve bunun da kendince sorunları var.'

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6. "Eşim gereken yardımı göstermedi ve 2 yıl eve kapanarak bebeğimi kendim büyütmem gerekti."

6. "Eşim gereken yardımı göstermedi ve 2 yıl eve kapanarak bebeğimi kendim büyütmem gerekti."

'Açıkcası bir kez daha yapabilir miydim bilmiyorum.'

7. "Bir çocuğumuz olması rahat yaşayabilmemiz ve tatillere çıkabilmemiz demek."

7. "Bir çocuğumuz olması rahat yaşayabilmemiz ve tatillere çıkabilmemiz demek."

'Başka bir çocuğumuz olsa maddi olarak çok zorlanırdık.'

8. "Bebeğim küçükken o kadar uykusuz kaldım ki, bir daha bebek yapmamaya karar verdim."

8. "Bebeğim küçükken o kadar uykusuz kaldım ki, bir daha bebek yapmamaya karar verdim."

9. "Vücudumun birçok bölgesinde doğum sonrası travma geçirdim ve yırtıklarım vardı."

9. "Vücudumun birçok bölgesinde doğum sonrası travma geçirdim ve yırtıklarım vardı."

'Tamamiyle iyileşmem yıllarca terapi gerektirdi.'

10. "Hamileyken yaşadığım bel ağrılarını bir kez daha kaldırabileceğimi sanmıyorum."

10. "Hamileyken yaşadığım bel ağrılarını bir kez daha kaldırabileceğimi sanmıyorum."
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11. "Hamileyken yaşadığım tecrübeler benim için çok pozitif değildi."

11. "Hamileyken yaşadığım tecrübeler benim için çok pozitif değildi."

'Bütün kokulara karşı hassastım ve sürekli kusuyordum.'

12. "Erken doğum yaptım. Bu da bebeğim için birçok sorun ve hastalık demek oluyordu."

12. "Erken doğum yaptım. Bu da bebeğim için birçok sorun ve hastalık demek oluyordu."

'Bir kere daha bu riske girmek istemedim.'

13. "Plasenta Previa denen tıbbi durumu yaşadım ve bundan dolayı aylarca kanamam oldu."

13. "Plasenta Previa denen tıbbi durumu yaşadım ve bundan dolayı aylarca kanamam oldu."

'Hamileliğimin son 4 haftasını sadece hastanede geçirdim ve böylece bir daha çocuk sahibi olmaktan vazgeçmiş oldum.'

14. "Her ne kadar ikinci çocuğum olsun istesem de, ekonomik açıdan bunu kaldırabileceğimizi düşünmüyorum."

14. "Her ne kadar ikinci çocuğum olsun istesem de, ekonomik açıdan bunu kaldırabileceğimizi düşünmüyorum."

15. "Benim için hamilelik mükemmeldi."

15. "Benim için hamilelik mükemmeldi."

'Her adımda kocam benimle beraberdi ve her konuda bana destek oldu. Ama açıkcası çocuk sahibi olmadan önceki özgürlüğümü özlediğim için bir daha çocuk sahibi olmamaya karar verdim.'

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16. "Kocam bizi bebeğim 5 aylıkken bıraktı ve bekar bir anne olarak her şeyi kendim yapmam gerekti."

16. "Kocam bizi bebeğim 5 aylıkken bıraktı ve bekar bir anne olarak her şeyi kendim yapmam gerekti."

17. "Doğumum 53 saat sürdü ve benim için birkaç hamileliğe eşit gibiydi."

17. "Doğumum 53 saat sürdü ve benim için birkaç hamileliğe eşit gibiydi."

Bebek sahibi olmak isteyen ya da istemeyen her çiftin kararına saygı göstermeyi unutmayalım.

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