Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Efsanevi Rollerini Az Kalsın Elinin Tersiyle Reddeden Dünyaca Ünlü İsimler

Efsanevi Rollerini Az Kalsın Elinin Tersiyle Reddeden Dünyaca Ünlü İsimler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 16:01

Hollywood'a girmek kolay değil. Birçok oyuncu hayatları boyunca uğraşıp çabalayıp ancak bir filmde başrol oynayabiliyor ve birçoğunun sadece hayallerini süslemekle kalıyor. Bugünse, efsanevi rol tekliflerini az kalsın terk eden 14 ünlüye bakacağız.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Francis Lawrence, Rachel Zegler'e "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" filminde Lucy Gray Baird rolünü ilk teklif ettiğinde, Zegler onu reddetmişti.

1. Francis Lawrence, Rachel Zegler'e "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" filminde Lucy Gray Baird rolünü ilk teklif ettiğinde, Zegler onu reddetmişti.

Çünkü 'Almanya ve Polonya'da çekim yapacaklardı ve o zamanlar Zegler, Londra'ya yeni gelmişti ve evinden ilk kez bu kadar uzakta olduğu için kaybolmak istemişti.'

2. Jenna Ortega'ya "Wednesday" adlı dizide başrol oynaması için teklif geldiğinde, bunu hemen reddetti çünkü "başka bir televizyon şovuna katılmanın, gerçekten istediği ve önemsediği diğer işleri yapmasını engelleyebileceğinden korktuğunu" belirtti.

2. Jenna Ortega'ya "Wednesday" adlı dizide başrol oynaması için teklif geldiğinde, bunu hemen reddetti çünkü "başka bir televizyon şovuna katılmanın, gerçekten istediği ve önemsediği diğer işleri yapmasını engelleyebileceğinden korktuğunu" belirtti.

Ayrıca dizinin 'izlenmeyeceğini' düşündü.

3. Marvel, Chris Evans'a "Captain America: The First Avenger" filminde başrol oynaması için bir ekran testi yapması için davet gönderdiğinde, Evans bu anı "yol ayrımı" olarak hissetti çünkü yakın zamanda "sette mini panik ataklar yaşamak" da dahil olmak üzere anksiyete sorunları yaşamaya başlamıştı.

3. Marvel, Chris Evans'a "Captain America: The First Avenger" filminde başrol oynaması için bir ekran testi yapması için davet gönderdiğinde, Evans bu anı "yol ayrımı" olarak hissetti çünkü yakın zamanda "sette mini panik ataklar yaşamak" da dahil olmak üzere anksiyete sorunları yaşamaya başlamıştı.

Daha sonra kararlarını korku üzerine verdiğini fark ederek rolü kabul etti.

4. "Galaksinin Koruyucuları"ndaki Star-Lord rolü Chris Pratt'a ilk sunulduğunda, "Sanmıyorum" demişti çünkü önceki deneme tecrübelerine dayanarak "kendini bu rolü alırken göremiyordu".

4. "Galaksinin Koruyucuları"ndaki Star-Lord rolü Chris Pratt'a ilk sunulduğunda, "Sanmıyorum" demişti çünkü önceki deneme tecrübelerine dayanarak "kendini bu rolü alırken göremiyordu".

Esquire'a 'Birkaç yıl önce G.I. Joe için yaptığım denemede olduğu gibi gitmek ve kendimi rezil etmek istemedim. Oraya gittim ve yarı yolda yönetmenin gözlerinin cam gibi donduğunu gördüm. Mantıklıydı çünkü biraz kiloluydum ve formdan düşmüştüm. Bir G.I. Joe aksiyon figürü gibi görünmüyordum.' dedi.

5. Amanda Seyfried, "The Dropout"taki Elizabeth Holmes rolünü ilk başta reddetti çünkü o sırada COVID-19'la mücadele ediyordu ve çekim için ailesini bırakıp Los Angeles'a gitme fikrini sevmemişti.

5. Amanda Seyfried, "The Dropout"taki Elizabeth Holmes rolünü ilk başta reddetti çünkü o sırada COVID-19'la mücadele ediyordu ve çekim için ailesini bırakıp Los Angeles'a gitme fikrini sevmemişti.

Ancak, ertesi sabah ateşi düştükten sonra, acentasını geri arayıp fikrini değiştirdiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yazar/yönetmen Damien Chazelle, Emma Stone ile "La La Land"de Mia Dolan'ı oynamasının olasılığını tartışmak için ilk kez buluştuğunda, Stone Broadway'de "Cabaret" yapmaktan "çok sıkılmıştı" ve "başka bir müzikal yapma fikri, 'çılgınlık' gibi gelmişti."

6. Yazar/yönetmen Damien Chazelle, Emma Stone ile "La La Land"de Mia Dolan'ı oynamasının olasılığını tartışmak için ilk kez buluştuğunda, Stone Broadway'de "Cabaret" yapmaktan "çok sıkılmıştı" ve "başka bir müzikal yapma fikri, 'çılgınlık' gibi gelmişti."

Stone, Hollywood Reporter'a 'Sesim gitmişti ve şovları tamamlamak için mücadele ediyordum... 'Cabaret'ten sonra, tekrar şarkı söyleyeceğimi veya dans edeceğimi hiç düşünmemitşim.' dedi.

Ancak, Damien ısrarcıydı ve film için planlarını, ve Ryan Gosling'in oyunculuğunu daha ayrıntılı olarak tartışmak üzere onunla tekrar giyinme odasında buluştuğunda, Stone rolü kabul etti.

7. Jet Li, "Mulan" (2020) filminde Çin İmparatoru rolünü hem teklif edilen ücret hem de senaryo nedeniyle başlangıçta reddetti.

7. Jet Li, "Mulan" (2020) filminde Çin İmparatoru rolünü hem teklif edilen ücret hem de senaryo nedeniyle başlangıçta reddetti.

Daha sonrasında kızlarının ısrarı üzerine rolü kabul etmeye karar verdi.

8. Ralph Fiennes, Harry Potter serisinde Voldemort'u oynamayı başlangıçta reddetmeyi planlamıştı. Watch What Happens Live with Andy Cohen'de şunları söyledi: "Aptalca cehaletim yüzünden kitapları okumamıştım, ilk filmleri de izlememiştim ve biraz kibirli davrandığımı söylemeliyim."

8. Ralph Fiennes, Harry Potter serisinde Voldemort'u oynamayı başlangıçta reddetmeyi planlamıştı. Watch What Happens Live with Andy Cohen'de şunları söyledi: "Aptalca cehaletim yüzünden kitapları okumamıştım, ilk filmleri de izlememiştim ve biraz kibirli davrandığımı söylemeliyim."

Daha sonra arkadaşları ve kız kardeşiyle konuşarak rolü almayı kabul etti.

9. Leonardo DiCaprio'nun, "Titanic"teki Jack Dawson rolünü "sıkıcı bulduğu için yapmak istemediği" bildirildi.

9. Leonardo DiCaprio'nun, "Titanic"teki Jack Dawson rolünü "sıkıcı bulduğu için yapmak istemediği" bildirildi.

Yönetmen James Cameron, People dergisine, 'O, başrol oyuncusu olmak istemiyordu. Filmda olması için gerçekten kolunu bükmek zorunda kaldım,' dedi.

Ayrıca, Leo'nun rolü 'sadece [James] onu aslında zorlu bir meydan okuma olduğuna ikna ettiğinde' kabul ettiğini de söyledi.

10. Laurence Fishburne, "What's Love Got To Do with It" filminde Ike Turner rolünü beş kez reddetti çünkü "senaryonun Tina'nın karakteri açısından gerçekten güçlü olduğunu, ancak Ike'nin karakteri açısından yeterince güçlü olmadığını" hissetti.

10. Laurence Fishburne, "What's Love Got To Do with It" filminde Ike Turner rolünü beş kez reddetti çünkü "senaryonun Tina'nın karakteri açısından gerçekten güçlü olduğunu, ancak Ike'nin karakteri açısından yeterince güçlü olmadığını" hissetti.

Jemele Hill Is Unbothered'da, 'Angela [Bassett]'nın Tina'yı oynayacağını anladığımda, 'Artık bunu yapmalıyım' diye düşündüm. Çünkü onun hayranıydım. Daha önce onunla çalışmıştım.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. James Cameron, Arnold Schwarzenegger ile ilk kez "The Terminator" filmini tartışmak için buluştuğunda aktöre, "Terminatör'ü senden daha iyi anlayacak kimse olmayacak," dedi. Ancak Arnold, "Özür dilerim ama kariyerimde gerilemek istemiyorum, çünkü bu adam sadece 27 satır konuşuyor," diye yanıt verdi.

11. James Cameron, Arnold Schwarzenegger ile ilk kez "The Terminator" filmini tartışmak için buluştuğunda aktöre, "Terminatör'ü senden daha iyi anlayacak kimse olmayacak," dedi. Ancak Arnold, "Özür dilerim ama kariyerimde gerilemek istemiyorum, çünkü bu adam sadece 27 satır konuşuyor," diye yanıt verdi.

Arnold, gazeteci Graham Bensinger'e : '[James] 'Bana güven. Karakteri öyle çekeceğim ki sadece şimdiye kadar gördükleri en büyük kötü adam değil, aynı zamanda en büyük kahraman da olacaksın,' dedi.' diye anlattı.

Yönetmen, üzerinde birkaç gün düşünmesi için ona zaman verdi, sonra bir gün uyandı ve Terminator'ün 'doğru oynandığında en unutulmaz karakter olacağına' karar verdi.

12. Alan Rickman'e ilk olarak "Die Hard" filminde Hans Gruber rolü teklif edildiğinde, senaryoyu okuduktan sonra, "Bu ne be? Bir aksiyon filminde oynamayacağım heralde," dedi.

12. Alan Rickman'e ilk olarak "Die Hard" filminde Hans Gruber rolü teklif edildiğinde, senaryoyu okuduktan sonra, "Bu ne be? Bir aksiyon filminde oynamayacağım heralde," dedi.

2015'te bir BAFTA Life in Pictures etkinliğinde, 'Ajanlar ve insanlar, 'Alan, anlamıyorsun, bu her zaman olmaz. LA'ye geleli iki gün oldu ve bu filmi yapman istendi,' dediler,' ifadesini kullandı.

Yapımcı Joel Silver'a karakterle ilgili notlarını verdi ve bunlar yeni senaryoya dahil edildi.

13. Bollywood aktörü Manoj Bajpayee, Prime Video'nun "The Family Man" dizisinde Srikant Tiwari rolünü başlangıçta reddetti çünkü "oldukça korkmuştu" ve "OTT platformunda oluşmaya başlayan şablona katılmaktan çekiniyordu."

13. Bollywood aktörü Manoj Bajpayee, Prime Video'nun "The Family Man" dizisinde Srikant Tiwari rolünü başlangıçta reddetti çünkü "oldukça korkmuştu" ve "OTT platformunda oluşmaya başlayan şablona katılmaktan çekiniyordu."

Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde, 'Hangi projelerin parçası olmak istediğim konusunda net değildim, ama kesinlikle asla içinde olmak istemediğim şeyler hakkında çok nettim. O zamanlar birkaç dizi izleyicilerin oldukça fazla merakını ve heyecanını çekmişti, ama aynı zamanda yapımcıların takip ettiği bir şablon vardı, bu da kan, vahşet ve tabancaları içeriyordu.'dedi.

14. Son olarak, Lee Jae-wook, Güney Kore fantastik dizisi "Alchemy of Souls"ta Jang Uk rolünü başta "çok zor olduğu ve projeyi iyi bir şekilde oynayabileceğinden emin olmadığı" için reddetti.

14. Son olarak, Lee Jae-wook, Güney Kore fantastik dizisi "Alchemy of Souls"ta Jang Uk rolünü başta "çok zor olduğu ve projeyi iyi bir şekilde oynayabileceğinden emin olmadığı" için reddetti.

Xportnews'e, 'Ancak, sanırım bu işi sadece yeni bir meydan okumaya duyduğum arzudan dolayı yapmaya karar verdim. Bir aktörün perspektifinden bakıldığında, sonuçlardan inanılmaz derecede memnunum. Ayrıca, bu tekrar ne zaman karşınıza çıkacağını bilemeyeceğiniz bir dizi değil mi? İyi bir şekilde sonuçlandırdığıma güveniyorum.' dedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?