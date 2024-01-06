Efsanevi Rollerini Az Kalsın Elinin Tersiyle Reddeden Dünyaca Ünlü İsimler

Arnold, gazeteci Graham Bensinger'e : '[James] 'Bana güven. Karakteri öyle çekeceğim ki sadece şimdiye kadar gördükleri en büyük kötü adam değil, aynı zamanda en büyük kahraman da olacaksın,' dedi.' diye anlattı.

Yönetmen, üzerinde birkaç gün düşünmesi için ona zaman verdi, sonra bir gün uyandı ve Terminator'ün 'doğru oynandığında en unutulmaz karakter olacağına' karar verdi.