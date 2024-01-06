Efsanevi Rollerini Az Kalsın Elinin Tersiyle Reddeden Dünyaca Ünlü İsimler
Efsanevi Rollerini Az Kalsın Elinin Tersiyle Reddeden Dünyaca Ünlü İsimler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Hollywood'a girmek kolay değil. Birçok oyuncu hayatları boyunca uğraşıp çabalayıp ancak bir filmde başrol oynayabiliyor ve birçoğunun sadece hayallerini süslemekle kalıyor. Bugünse, efsanevi rol tekliflerini az kalsın terk eden 14 ünlüye bakacağız.
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1. Francis Lawrence, Rachel Zegler'e "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" filminde Lucy Gray Baird rolünü ilk teklif ettiğinde, Zegler onu reddetmişti.
2. Jenna Ortega'ya "Wednesday" adlı dizide başrol oynaması için teklif geldiğinde, bunu hemen reddetti çünkü "başka bir televizyon şovuna katılmanın, gerçekten istediği ve önemsediği diğer işleri yapmasını engelleyebileceğinden korktuğunu" belirtti.
3. Marvel, Chris Evans'a "Captain America: The First Avenger" filminde başrol oynaması için bir ekran testi yapması için davet gönderdiğinde, Evans bu anı "yol ayrımı" olarak hissetti çünkü yakın zamanda "sette mini panik ataklar yaşamak" da dahil olmak üzere anksiyete sorunları yaşamaya başlamıştı.
4. "Galaksinin Koruyucuları"ndaki Star-Lord rolü Chris Pratt'a ilk sunulduğunda, "Sanmıyorum" demişti çünkü önceki deneme tecrübelerine dayanarak "kendini bu rolü alırken göremiyordu".
5. Amanda Seyfried, "The Dropout"taki Elizabeth Holmes rolünü ilk başta reddetti çünkü o sırada COVID-19'la mücadele ediyordu ve çekim için ailesini bırakıp Los Angeles'a gitme fikrini sevmemişti.
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6. Yazar/yönetmen Damien Chazelle, Emma Stone ile "La La Land"de Mia Dolan'ı oynamasının olasılığını tartışmak için ilk kez buluştuğunda, Stone Broadway'de "Cabaret" yapmaktan "çok sıkılmıştı" ve "başka bir müzikal yapma fikri, 'çılgınlık' gibi gelmişti."
7. Jet Li, "Mulan" (2020) filminde Çin İmparatoru rolünü hem teklif edilen ücret hem de senaryo nedeniyle başlangıçta reddetti.
8. Ralph Fiennes, Harry Potter serisinde Voldemort'u oynamayı başlangıçta reddetmeyi planlamıştı. Watch What Happens Live with Andy Cohen'de şunları söyledi: "Aptalca cehaletim yüzünden kitapları okumamıştım, ilk filmleri de izlememiştim ve biraz kibirli davrandığımı söylemeliyim."
9. Leonardo DiCaprio'nun, "Titanic"teki Jack Dawson rolünü "sıkıcı bulduğu için yapmak istemediği" bildirildi.
10. Laurence Fishburne, "What's Love Got To Do with It" filminde Ike Turner rolünü beş kez reddetti çünkü "senaryonun Tina'nın karakteri açısından gerçekten güçlü olduğunu, ancak Ike'nin karakteri açısından yeterince güçlü olmadığını" hissetti.
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11. James Cameron, Arnold Schwarzenegger ile ilk kez "The Terminator" filmini tartışmak için buluştuğunda aktöre, "Terminatör'ü senden daha iyi anlayacak kimse olmayacak," dedi. Ancak Arnold, "Özür dilerim ama kariyerimde gerilemek istemiyorum, çünkü bu adam sadece 27 satır konuşuyor," diye yanıt verdi.
12. Alan Rickman'e ilk olarak "Die Hard" filminde Hans Gruber rolü teklif edildiğinde, senaryoyu okuduktan sonra, "Bu ne be? Bir aksiyon filminde oynamayacağım heralde," dedi.
13. Bollywood aktörü Manoj Bajpayee, Prime Video'nun "The Family Man" dizisinde Srikant Tiwari rolünü başlangıçta reddetti çünkü "oldukça korkmuştu" ve "OTT platformunda oluşmaya başlayan şablona katılmaktan çekiniyordu."
14. Son olarak, Lee Jae-wook, Güney Kore fantastik dizisi "Alchemy of Souls"ta Jang Uk rolünü başta "çok zor olduğu ve projeyi iyi bir şekilde oynayabileceğinden emin olmadığı" için reddetti.
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