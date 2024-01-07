Kabullenilmesi Son Derece Sabır İsteyen 17 Yürek Sızlatacı Durum
Kabullenilmesi Son Derece Sabır İsteyen 17 Yürek Sızlatacı Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta bazen kabullenmek istemediğimiz bazı durumlar yaşanabilir ancak bazı gerçekler vardır ki inkar edilemezlerdir. Bunlar nelermiş gelin birlikte bakalım!
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1. "Ne yaparsan yap seninle aynı fikirde olmayacak insanlar var ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok."
2. "Arkadaşlıklar sonsuza kadar sürmez ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."
3. "Bazen olaylar senin hatan olabilir ve bunu kabullenip hatalarından öğrenmekten başka bir yolu yok."
4. "Bir bahçedeki en tatlı şeftaliyi bulsan da bazı insanlar şeftali sevmez."
5. "Ne yazık ki dünya hiçbirimizin sorunlarını umursamıyor."
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6. "Olanlar senin hatan olmasa da, ders çıkarıp hayatına devam etmek senin sorumluluğun."
7. "Her şeyi doğru yapsan da, bazen başarısız olabilirsin."
8. "Hayatını daha iyi hale getirmek istiyorsan zor seçimleri yapman gerekiyor."
9. "Bazı insanların hayatı beraber geçirecekleri bir partneri olmayabilir."
10. "Beraber ölmediğimiz sürece partnerimle birbirimizi kaybetmenin acısını yaşayacağız."
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11. "Nazik insanlar her zaman iyi kişiler olmayabilir."
12. "Herkes mutlu bir sona sahip olacak diye bir kural yok."
13. "Hepimiz yaşlanacağız ve bundan bir kaçış yok."
14. "Bazı insanlar sadece kötü oluyorlar."
15. "Günün sonunda kendinle yalnız kalacağını unutma."
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16. "Hayatta her şey geçicidir."
17. "İnsanlara değerini gösteremezsin."
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