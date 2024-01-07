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Kabullenilmesi Son Derece Sabır İsteyen 17 Yürek Sızlatacı Durum

Kabullenilmesi Son Derece Sabır İsteyen 17 Yürek Sızlatacı Durum

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 22:46

Hayatta bazen kabullenmek istemediğimiz bazı durumlar yaşanabilir ancak bazı gerçekler vardır ki inkar edilemezlerdir. Bunlar nelermiş gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ne yaparsan yap seninle aynı fikirde olmayacak insanlar var ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok."

1. "Ne yaparsan yap seninle aynı fikirde olmayacak insanlar var ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok."

2. "Arkadaşlıklar sonsuza kadar sürmez ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

2. "Arkadaşlıklar sonsuza kadar sürmez ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

3. "Bazen olaylar senin hatan olabilir ve bunu kabullenip hatalarından öğrenmekten başka bir yolu yok."

3. "Bazen olaylar senin hatan olabilir ve bunu kabullenip hatalarından öğrenmekten başka bir yolu yok."

4. "Bir bahçedeki en tatlı şeftaliyi bulsan da bazı insanlar şeftali sevmez."

4. "Bir bahçedeki en tatlı şeftaliyi bulsan da bazı insanlar şeftali sevmez."

'Bu insanlar için de geçerli. Bazen ne yaparsan yap kendini sevdiremeyebilirsin.'

5. "Ne yazık ki dünya hiçbirimizin sorunlarını umursamıyor."

5. "Ne yazık ki dünya hiçbirimizin sorunlarını umursamıyor."
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6. "Olanlar senin hatan olmasa da, ders çıkarıp hayatına devam etmek senin sorumluluğun."

6. "Olanlar senin hatan olmasa da, ders çıkarıp hayatına devam etmek senin sorumluluğun."

7. "Her şeyi doğru yapsan da, bazen başarısız olabilirsin."

7. "Her şeyi doğru yapsan da, bazen başarısız olabilirsin."

8. "Hayatını daha iyi hale getirmek istiyorsan zor seçimleri yapman gerekiyor."

8. "Hayatını daha iyi hale getirmek istiyorsan zor seçimleri yapman gerekiyor."

9. "Bazı insanların hayatı beraber geçirecekleri bir partneri olmayabilir."

9. "Bazı insanların hayatı beraber geçirecekleri bir partneri olmayabilir."

10. "Beraber ölmediğimiz sürece partnerimle birbirimizi kaybetmenin acısını yaşayacağız."

10. "Beraber ölmediğimiz sürece partnerimle birbirimizi kaybetmenin acısını yaşayacağız."
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11. "Nazik insanlar her zaman iyi kişiler olmayabilir."

11. "Nazik insanlar her zaman iyi kişiler olmayabilir."

12. "Herkes mutlu bir sona sahip olacak diye bir kural yok."

12. "Herkes mutlu bir sona sahip olacak diye bir kural yok."

13. "Hepimiz yaşlanacağız ve bundan bir kaçış yok."

13. "Hepimiz yaşlanacağız ve bundan bir kaçış yok."

14. "Bazı insanlar sadece kötü oluyorlar."

14. "Bazı insanlar sadece kötü oluyorlar."

'Onlardan uzak durmaktan başka seçeneğiniz yok.'

15. "Günün sonunda kendinle yalnız kalacağını unutma."

15. "Günün sonunda kendinle yalnız kalacağını unutma."

'Eğer kendinle mutlu değilsen ve kendi başına güzel bir zaman geçiremiyorsan, bu alışkanlığını hemen düzeltmen gerekiyor.'

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16. "Hayatta her şey geçicidir."

16. "Hayatta her şey geçicidir."

'İyi haber kötü olan her şeyin geçip gidecek olması, kötü haberse iyi anlarında sonsuza kadar sürmeyeceği.'

17. "İnsanlara değerini gösteremezsin."

17. "İnsanlara değerini gösteremezsin."

'Kendilerinin görmesi ve anlaması gerekiyor.'

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