Türkiye'de En Çok Satan SUV Otomobil Modelleri Belli Oldu: Çinli Markadan Büyük Atılım!
Türkiye'de En Çok Satan SUV Otomobil Modelleri Belli Oldu: Çinli Markadan Büyük Atılım!
Kaynak: https://x.com/eozpeynirci/status/1797...
Ülkemizde 2024 Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayımlandı. Paylaşılan veriler Türkiye'de en çok satan SUV otomobil modellerini ortaya çıkardı.👇
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini yayımladı.
Ülkemizdeki otomobil pazarına yakınlığı ile bilinen Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni veriler ışığında 2024'te ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerini paylaştı.
Özpeynirci'nin paylaştığı listeye göre, 2024'ün ilk beş ayında en çok satan SUV modeli 11.331 adetle Chery Tiggo 8 Pro oldu.
Kredi kampanyası ile son aylarda büyük bir ilgi toplayan yerli elektrikli otomobil Togg T10X ise rakibinden 43 adet farkla ikinci sırada kendine yer buldu.
Ünlü Egea modelinin SUV versiyonu Fiat Egea Cross ise 11.204 satış sayısı ile listenin üçüncü sırasında.
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İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 10 SUV modeli
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