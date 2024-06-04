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Türkiye'de En Çok Satan SUV Otomobil Modelleri Belli Oldu: Çinli Markadan Büyük Atılım!

Türkiye'de En Çok Satan SUV Otomobil Modelleri Belli Oldu: Çinli Markadan Büyük Atılım!

Fiat Chery Togg
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:33

Ülkemizde 2024 Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayımlandı. Paylaşılan veriler Türkiye'de en çok satan SUV otomobil modellerini ortaya çıkardı.👇

Kaynak: https://x.com/eozpeynirci/status/1797...
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini yayımladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini yayımladı.

Ülkemizdeki otomobil pazarına yakınlığı ile bilinen Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni veriler ışığında 2024'te ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerini paylaştı.

Ülkemizdeki otomobil pazarına yakınlığı ile bilinen Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni veriler ışığında 2024'te ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerini paylaştı.

Özpeynirci'nin paylaştığı listeye göre, 2024'ün ilk beş ayında en çok satan SUV modeli 11.331 adetle Chery Tiggo 8 Pro oldu.

Özpeynirci'nin paylaştığı listeye göre, 2024'ün ilk beş ayında en çok satan SUV modeli 11.331 adetle Chery Tiggo 8 Pro oldu.

Kredi kampanyası ile son aylarda büyük bir ilgi toplayan yerli elektrikli otomobil Togg T10X ise rakibinden 43 adet farkla ikinci sırada kendine yer buldu.

Kredi kampanyası ile son aylarda büyük bir ilgi toplayan yerli elektrikli otomobil Togg T10X ise rakibinden 43 adet farkla ikinci sırada kendine yer buldu.

Ünlü Egea modelinin SUV versiyonu Fiat Egea Cross ise 11.204 satış sayısı ile listenin üçüncü sırasında.

Ünlü Egea modelinin SUV versiyonu Fiat Egea Cross ise 11.204 satış sayısı ile listenin üçüncü sırasında.
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İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 10 SUV modeli

İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 10 SUV modeli

Sıra      Model                 Adet       Başlangıç Fiyatı

1. Chery Tiggo 8 Pro     11.331       1.583.000 TL

2. Togg T10X                 11.288       1.432.600 TL

3. Fiat Egea Cross         11.204       1.052.900 TL

4. Dacia Duster              9.572         1.177.900 TL

5. Chery Tiggo 7 Pro     8.511          1.343.000 TL

6. Chery Omoda 5         7.148         1.328.000 TL

7. Peugeot 3008            6.432         1.920.000 TL

8. MG HS                       6.201         1.629.000 TL

9. Hyundai Bayon          6.163         1.030.000 TL

10. Peugeot   2008        6.035         1.580.000 TL

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