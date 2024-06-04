Fiat Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomobil devi Fiat, Haziran ayına dair fiyat listesini duyurdu. Türkiye'de en popüler otomobil seçenekleri arasında yer alan Egea modelinin fiyatları özellikle göze çarptı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Fiat'ın Haziran 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...
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Haziran 2024 Fiat Fiyat Listesi
Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Haziran 2024
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Haziran 2024
Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Haziran 2024
Fiat Panda Fiyat Listesi Haziran 2024
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Fiat 500 Fiyat Listesi Haziran 2024
Fiat Topolino Fiyat Listesi Haziran 2024
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