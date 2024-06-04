Fiat Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok satılan otomobili modeli olan Egea, Haziran ayı itibariyle 969.900 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise Fiat tarafından belirlenen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak, bu fiyatlar kredi seçenekleri, kampanyalar ve opsiyonel özellikler seçimine bağlı olarak değişebilir.