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Fiat Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 14:41

İtalyan otomobil devi Fiat, Haziran ayına dair fiyat listesini duyurdu. Türkiye'de en popüler otomobil seçenekleri arasında yer alan Egea modelinin fiyatları özellikle göze çarptı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Haziran 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Haziran 2024 Fiat Fiyat Listesi

Haziran 2024 Fiat Fiyat Listesi

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok satılan otomobili modeli olan Egea, Haziran ayı itibariyle 969.900 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise Fiat tarafından belirlenen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak, bu fiyatlar kredi seçenekleri, kampanyalar ve opsiyonel özellikler seçimine bağlı olarak değişebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 969.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.143.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.305.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.437.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.024.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.198.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.257.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.360.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.482.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.079.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.253.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.415.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.537.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.134.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.470.900 TL 

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.592.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.052.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.361.900 TL 

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.483.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.097.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.406.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.528.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.152.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.461.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.583.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.207.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.516.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.638.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Egea Cross Wagon Urban

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.428.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.550.900 TL 

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.311.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.483.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.605.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Haziran 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 830.900 TL (2023 Model) 

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 887.900 TL (2023 Model)

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Fiat 500 Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.007.900 TL (2023 Model) 

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.121.900 TL (2023 Model) 

  • 500e La Prima by Bocelli HB 87kW / 118HP - 42kWh 1.435.900 TL (2023 Model) 

  • 500e La Prima by Bocelli 3+1 87kW / 118HP - 42kWh 1.465.900 TL (2023 Model) 

  • 500e Cabrio La Prima by Bocelli 87kW / 118HP - 42kWh 1.500.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.517.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.567.900 TL (2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Haziran 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Haziran 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 449.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 479.900 TL

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