Toyota Fiyat Listesi Haziran 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota, Haziran fiyatlarını açıkladı. Bir süredir fiyat listesinde yer almayan Yaris Cross ise yine listede yoktu.

Aşağıdaki fiyatlar ise, Haziran ayına özel tavsiye edilen liste fiyatı olup kampanya ve araca ait opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.