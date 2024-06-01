Toyota Fiyat Listesi Haziran 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları
Toyota Fiyat Listesi Haziran 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Otomobil devi Toyota, Haziran ayı fiyat listesini açıkladı. Japon otomobil üreticisi tarafından açıklanan Haziran ayına özel anahtar teslim kampanyalarda, Corolla Cross Hybrid'in fiyat değişikliği göze çarptı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?
İşte, Toyota'nın Haziran 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Toyota Fiyat Listesi
Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2024
Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024
Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024
Toyota Camry Fiyat Listesi Haziran 2024
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Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024
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