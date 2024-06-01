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Toyota Fiyat Listesi Haziran 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota Fiyat Listesi Haziran 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.06.2024 - 10:27

Otomobil devi Toyota, Haziran ayı fiyat listesini açıkladı. Japon otomobil üreticisi tarafından açıklanan Haziran ayına özel anahtar teslim kampanyalarda, Corolla Cross Hybrid'in fiyat değişikliği göze çarptı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Haziran 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota, Haziran fiyatlarını açıkladı. Bir süredir fiyat listesinde yer almayan Yaris Cross ise yine listede yoktu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise, Haziran ayına özel tavsiye edilen liste fiyatı olup kampanya ve araca ait opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.346.500 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.429.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.512.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.615.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.727.500 TL

Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.637.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.696.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.740.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.867.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.926.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.981.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.157.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.307.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.338.500 TL

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.842.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.056.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.176.500 TL

Toyota Camry Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota Camry Fiyat Listesi Haziran 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.811.550 TL
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Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.052.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.356.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.524.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.532.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.188.000

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.294.500

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.352.000

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