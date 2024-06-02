Opel Fiyat Listesi Haziran 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olarak listelenen Corsa, Haziran ayında 995.900 TL ile listelendi. Corsa, Mart ayında 1 milyon liranın üzerine çıkmıştı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.