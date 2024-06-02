Opel Fiyat Listesi Haziran 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Haziran 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Grandland Güncel Fiyatlar
Alman otomobil devi Opel Haziran 2024 fiyat listelerini güncelledi. Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerin fiyatlarında yıl içerisinde artış yaşandı.
Detaylı bilgi ve fiyatlandırmalar için Opel'in Haziran 2024 fiyat listesine göz atabilirsiniz.
Kaynak: https://www.opel.com.tr/
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Opel Grandland Fiyat Listesi Haziran 2024
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