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Opel Fiyat Listesi Haziran 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Haziran 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 12:13

Alman otomobil devi Opel Haziran 2024 fiyat listelerini güncelledi. Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerin fiyatlarında yıl içerisinde artış yaşandı.

Detaylı bilgi ve fiyatlandırmalar için Opel'in Haziran 2024 fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Kaynak:  https://www.opel.com.tr/

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Opel Fiyat Listesi

Opel Fiyat Listesi

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olarak listelenen Corsa, Haziran ayında 995.900 TL ile listelendi. Corsa, Mart ayında 1 milyon liranın üzerine çıkmıştı. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa Fiyat Listesi Haziran 2024

Opel Corsa Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 995.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.227.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 1.373.900 TL

Opel Astra Fiyat Listesi Haziran 2024

Opel Astra Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.835.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.716.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.564.900 TL

Opel Mokka Fiyat Listesi Nisan 2024

Opel Mokka Fiyat Listesi Nisan 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.567.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.712.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.825.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.553.900 TL

Opel Crossland Fiyat Listesi Haziran 2024

Opel Crossland Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.174.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.311.900 TL

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Opel Grandland Fiyat Listesi Haziran 2024

Opel Grandland Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.002.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

Opel Combo Fiyat Listesi Haziran 2024

Opel Combo Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 1.5 102 HP Dizel MT6 Edition 1.087.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 1.206.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition Elegance 1.296.900 TL

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