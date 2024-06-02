Tesla Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Kamyon Tesla Semi, 2026'da Yollarda Olacak!
Tesla Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Kamyon Tesla Semi, 2026'da Yollarda Olacak!
Kaynak: https://www.tesla.com/semi
Tesla, uzun bir süredir üzerinde çalışılan Tesla Semi isimli yeni elektrikli kamyon modelinin 2026 yılında seri üretimine başlanacağını duyurdu.👇
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Tesla'nın 2017 yılından beridir üzerinde çalıştığı yeni elektrikli kamyon modeli Tesla Semi ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Şirket, uzun bir süredir üretimini ertelediği yeni aracı hakkında hissedarlara bilgi vermek amacıyla Las Vegas'ta bir oturum gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kıdemli Müdür Dan Priestley, firma olarak Tesla Semi'ye büyük önem verdiklerini ve aracın üretimi için yürüttükleri çalışmalarda hız kazandıklarını belirtti.
Yeni Tesla Semi'nin ilerleyen süreçte PepsiCo, Costco ve Walmart gibi büyük firmaların filolarına ekleneceğini açıklayan Priestley ayrıca, markanın yeni elektrikli kamyon için Nevada'da inşa ettiği fabrikanın yakında hazır olacağını duyurdu.
Dan Priestley, Nevada'da kurulan yeni fabrika ile beraber yeni elektrikli aracın 2026 yılında seri üretime geçeceğini ve yıl sonunda 50 bin adet kadar yeni Semi'nin yollarda olacağını söyledi.
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