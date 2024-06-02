Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Tesla Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Kamyon Tesla Semi, 2026'da Yollarda Olacak!

Tesla Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Kamyon Tesla Semi, 2026'da Yollarda Olacak!

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:27

Tesla, uzun bir süredir üzerinde çalışılan Tesla Semi isimli yeni elektrikli kamyon modelinin 2026 yılında seri üretimine başlanacağını duyurdu.👇

Kaynak: https://www.tesla.com/semi
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tesla'nın 2017 yılından beridir üzerinde çalıştığı yeni elektrikli kamyon modeli Tesla Semi ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Tesla'nın 2017 yılından beridir üzerinde çalıştığı yeni elektrikli kamyon modeli Tesla Semi ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Detaylar için:

Şirket, uzun bir süredir üretimini ertelediği yeni aracı hakkında hissedarlara bilgi vermek amacıyla Las Vegas'ta bir oturum gerçekleştirildi.

Şirket, uzun bir süredir üretimini ertelediği yeni aracı hakkında hissedarlara bilgi vermek amacıyla Las Vegas'ta bir oturum gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kıdemli Müdür Dan Priestley, firma olarak Tesla Semi'ye büyük önem verdiklerini ve aracın üretimi için yürüttükleri çalışmalarda hız kazandıklarını belirtti.

Düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kıdemli Müdür Dan Priestley, firma olarak Tesla Semi'ye büyük önem verdiklerini ve aracın üretimi için yürüttükleri çalışmalarda hız kazandıklarını belirtti.

Dan Priestley:

'Elektrikli ağır kamyon taşımacılığının üstesinden gelmek için elektrikli araçlarla ve destekleyici altyapıyla ilgili deneyimi büyük ölçekte sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Yeni Tesla Semi'nin ilerleyen süreçte PepsiCo, Costco ve Walmart gibi büyük firmaların filolarına ekleneceğini açıklayan Priestley ayrıca, markanın yeni elektrikli kamyon için Nevada'da inşa ettiği fabrikanın yakında hazır olacağını duyurdu.

Yeni Tesla Semi'nin ilerleyen süreçte PepsiCo, Costco ve Walmart gibi büyük firmaların filolarına ekleneceğini açıklayan Priestley ayrıca, markanın yeni elektrikli kamyon için Nevada'da inşa ettiği fabrikanın yakında hazır olacağını duyurdu.

Dan Priestley, Nevada'da kurulan yeni fabrika ile beraber yeni elektrikli aracın 2026 yılında seri üretime geçeceğini ve yıl sonunda 50 bin adet kadar yeni Semi'nin yollarda olacağını söyledi.

Dan Priestley, Nevada'da kurulan yeni fabrika ile beraber yeni elektrikli aracın 2026 yılında seri üretime geçeceğini ve yıl sonunda 50 bin adet kadar yeni Semi'nin yollarda olacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın