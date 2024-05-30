Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Elektrikli Hava Taksileri 2026 Yılında Güney Kore'de Kullanıma Açılacak!
Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Elektrikli Hava Taksileri 2026 Yılında Güney Kore'de Kullanıma Açılacak!
Kaynak: https://techcrunch.com/2024/05/30/arc...
Ünlü uçan taksi şirketi Archer Aviation, Güney Kore’nin önde gelen araç çağırma firmalarından Kakao Mobility ile işbirliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında elektrikli hava taksileri, 2026’da Güney Kore semalarında havalanmaya başlayacak.👇
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Ünlü elektrikli uçak üreticisi Archer Aviation, geçtiğimiz sene duyurduğu elektrikli uçan taksi modelleri için Güney Kore merkezli araç çağırma firmalarından Kakao Mobility ile anlaşma sağladı.
Ulaşım sektöründe devrim yaratması beklenen anlaşma kapsamında, Archer Aviation'ın uçan taksileri 2026 yılında Güney Kore'de halkın kullanımına açılacak.
İki şirket arasında gerçekleşen 250 milyon dolar değerindeki anlaşma sonucu, Midnight isimli 50 adet elektrikli uçan taksi aracı Kakao Mobility'nin paylaşımlı araç bünyesine dahil olacak.
Şirket, uçan taksi hizmetini ilk olarak çalışanların her gün ortalama 90 dakikasını trafikte geçirdiği Seul kentinde hayata geçirmeyi hedefliyor.
Firma bunlara ek olarak, bu yıl içinde Kore'de Archer Aviation'ın elektrikli uçan taksi araçlarıyla halka açık gösteri uçuşları gerçekleştirmeyi de planlıyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli uçan taksi araçları ülkemizde de kullanılmalı mı? Yorumlarda buluşalım...
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