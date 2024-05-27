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Şarkı Sözleri Hatırlamayanlara Müjde! YouTube'a Yeni Özellik Geliyor: Islıkla Şarkı Bulacak

Şarkı Sözleri Hatırlamayanlara Müjde! YouTube'a Yeni Özellik Geliyor: Islıkla Şarkı Bulacak

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 12:50

Video platformu YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Şarkı sözlerini hatırlamayan kullanıcılar, ıslık çalarak, mırıldanarak ve söyleyerek şarkıları bulabilecek.

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YouTube, "Music" uygulamasına yeni bir özellik geliyor.

YouTube, "Music" uygulamasına yeni bir özellik geliyor.

The Verge haberine göre, video ve müzik platformu YouTube, kullanıcıların mırıldanıp, ıslık çalıp ya da söyleyerek adını hatırlamadıkları şarkıları bulabilecekleri yeni bir özellik getiriyor.

Özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyebilecek.

Özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyebilecek.

Android işletim sistemine sahip cihaz sahibi kullanıcılar, yeni özelliği kullanabilmek için uygulamada arama çubuğunun yanındaki mikrofon simgesinin sağında yer alan ses işaretine dokunarak şarkının melodisini mırıldanacak ya da söyleyecek.

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