Şarkı Sözleri Hatırlamayanlara Müjde! YouTube'a Yeni Özellik Geliyor: Islıkla Şarkı Bulacak
Şarkı Sözleri Hatırlamayanlara Müjde! YouTube'a Yeni Özellik Geliyor: Islıkla Şarkı Bulacak
Video platformu YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Şarkı sözlerini hatırlamayan kullanıcılar, ıslık çalarak, mırıldanarak ve söyleyerek şarkıları bulabilecek.
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YouTube, "Music" uygulamasına yeni bir özellik geliyor.
Özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyebilecek.
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