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Tesla'nın Otonom Sürüş Sistemi Bu Kez Sınıfta Kaldı: Hareket Halindeki Treni Göremedi, Sürücü Ölümden Döndü!

Tesla'nın Otonom Sürüş Sistemi Bu Kez Sınıfta Kaldı: Hareket Halindeki Treni Göremedi, Sürücü Ölümden Döndü!

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:07

Tesla'nın ünlü otonom sürüş sistemi, sisli havada demiryolundan geçen bir treni tespit edemeyerek ölümcül bir kazanın kapılarını araladı. Sürücünün ani refleksi ile kaza önlendi.👇

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Geçmişte birçok kez olası ölümcül kazaları önlemesiyle ünlenen Tesla'nın otonom sürüş sistemi, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda sınıfta kaldı.

Geçmişte birçok kez olası ölümcül kazaları önlemesiyle ünlenen Tesla'nın otonom sürüş sistemi, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda sınıfta kaldı.

Otonom sürüş sistemi ile birlikte hareketlenen bir Tesla modeli, sisli havada demiryolundan geçen dev treni göremedi.

Otonom sürüş sistemi ile birlikte hareketlenen bir Tesla modeli, sisli havada demiryolundan geçen dev treni göremedi.

Tren geçtiği sırada hiç bir tepki vermeyen sistem ölümcül bir kazaya sebep olacakken, sürücünün ani refleksi çarpışmayı son anda engelledi.

Tren geçtiği sırada hiç bir tepki vermeyen sistem ölümcül bir kazaya sebep olacakken, sürücünün ani refleksi çarpışmayı son anda engelledi.

İşte zor hava koşullarında Tesla otonom sürüş sisteminin tren yolunu tespit edemediği o anlar ⬇️

Yaşanan bu olay sonrasında ne Tesla'dan ne de sürücünün kendisinden bir açıklama gelmedi. Pek çok kişi kazanın, araçlardaki otonom sürüş sistemlerine hala yüzde 100 güvenilmemesi gerektiğinin bir kanıtı olduğunu düşünüyor.

Yaşanan bu olay sonrasında ne Tesla'dan ne de sürücünün kendisinden bir açıklama gelmedi. Pek çok kişi kazanın, araçlardaki otonom sürüş sistemlerine hala yüzde 100 güvenilmemesi gerektiğinin bir kanıtı olduğunu düşünüyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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