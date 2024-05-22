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Yenilenen Hyundai Tucson Türkiye'de Satışa Sunuldu: Artık İç Mekanı da Dışı Kadar Modern!

Yenilenen Hyundai Tucson Türkiye'de Satışa Sunuldu: Artık İç Mekanı da Dışı Kadar Modern!

Hyundai otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 16:15

Hyundai, sevilen SUV modeli Tucson'ın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni Hyundai Tucson, iç mekan tasarımıyla adeta göz doldurdu.👇

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Hyundai tarafından ilk kez günümüzden tam 20 yıl önce piyasaya sürülen Tucson modeli, yenilenen versiyonuyla tekrardan Türkiye pazarına giriş yaptı.

Hyundai tarafından ilk kez günümüzden tam 20 yıl önce piyasaya sürülen Tucson modeli, yenilenen versiyonuyla tekrardan Türkiye pazarına giriş yaptı.

Ülkemizde pek çok tüketici tarafından sevilen C-SUV'un yenilenmiş modeli, güncellenmiş iç tasarımı ve yenilikçi teknolojisi ile epey beğeni topladı.

Ülkemizde pek çok tüketici tarafından sevilen C-SUV'un yenilenmiş modeli, güncellenmiş iç tasarımı ve yenilikçi teknolojisi ile epey beğeni topladı.

Yeni aracın gövde tasarımı incelendiğinde büyük bir değişiklik fark edilmezken, panjur modelinin ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor.

Yeni aracın gövde tasarımı incelendiğinde büyük bir değişiklik fark edilmezken, panjur modelinin ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor.

En büyük değişikliğini iç mekanında barındıran makyajlanmış Tucson, 12.3 inç LCD gösterge bilgi ekranına, 12.3 inç dokunmatik multimedya sistemine ve 6 hoparlörlü ses sistemine ev sahipliği yapıyor.

En büyük değişikliğini iç mekanında barındıran makyajlanmış Tucson, 12.3 inç LCD gösterge bilgi ekranına, 12.3 inç dokunmatik multimedya sistemine ve 6 hoparlörlü ses sistemine ev sahipliği yapıyor.

Ek olarak, kumaş koltuklar, çift bölgeli elektronik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar da aracın iç mekanındaki yenilikler arasında yer alıyor.

Ek olarak, kumaş koltuklar, çift bölgeli elektronik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar da aracın iç mekanındaki yenilikler arasında yer alıyor.
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Performans tarafında da değinecek olursak, yenilenen Hyundai Tucson 1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 5.500 devirde 160 PS güç üretebilirken, 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık olarak 9.4 saniyede tamamlayabiliyor.

Performans tarafında da değinecek olursak, yenilenen Hyundai Tucson 1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 5.500 devirde 160 PS güç üretebilirken, 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık olarak 9.4 saniyede tamamlayabiliyor.

Hyundai markasının sevilen SUV modelinin yenilenen versiyonu, ülkemize 1.820.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla giriş yaptı.

Hyundai markasının sevilen SUV modelinin yenilenen versiyonu, ülkemize 1.820.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla giriş yaptı.

  • 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin - 1.820.000 TL

  • 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin -  1.950.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin - 2.290.000 TL

  • 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel -  1.950.000 TL

  • 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel -  2.135.000 TL

  • 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel - 2.375.000 TL

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