Yenilenen Hyundai Tucson Türkiye'de Satışa Sunuldu: Artık İç Mekanı da Dışı Kadar Modern!
Yenilenen Hyundai Tucson Türkiye'de Satışa Sunuldu: Artık İç Mekanı da Dışı Kadar Modern!
Hyundai, sevilen SUV modeli Tucson'ın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni Hyundai Tucson, iç mekan tasarımıyla adeta göz doldurdu.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hyundai tarafından ilk kez günümüzden tam 20 yıl önce piyasaya sürülen Tucson modeli, yenilenen versiyonuyla tekrardan Türkiye pazarına giriş yaptı.
Ülkemizde pek çok tüketici tarafından sevilen C-SUV'un yenilenmiş modeli, güncellenmiş iç tasarımı ve yenilikçi teknolojisi ile epey beğeni topladı.
Yeni aracın gövde tasarımı incelendiğinde büyük bir değişiklik fark edilmezken, panjur modelinin ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor.
En büyük değişikliğini iç mekanında barındıran makyajlanmış Tucson, 12.3 inç LCD gösterge bilgi ekranına, 12.3 inç dokunmatik multimedya sistemine ve 6 hoparlörlü ses sistemine ev sahipliği yapıyor.
Ek olarak, kumaş koltuklar, çift bölgeli elektronik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar da aracın iç mekanındaki yenilikler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Performans tarafında da değinecek olursak, yenilenen Hyundai Tucson 1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 5.500 devirde 160 PS güç üretebilirken, 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık olarak 9.4 saniyede tamamlayabiliyor.
Hyundai markasının sevilen SUV modelinin yenilenen versiyonu, ülkemize 1.820.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla giriş yaptı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın