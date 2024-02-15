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iPhone 11 mi iPhone 12 mi? Çok Satan iPhone Modellerinden Senin Tercihin Hangisi?

etiket iPhone 11 mi iPhone 12 mi? Çok Satan iPhone Modellerinden Senin Tercihin Hangisi?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.02.2024 - 11:05

Apple'ın teknoloji dünyasına sunduğu iki harika model, iPhone 11 ve iPhone 12, kullanıcıların karşısına çıktığı ilk günden itibaren büyük bir merak ve heyecan uyandırdı. Her iki model de Apple'ın yenilikçi tasarım anlayışı, üstün performansı ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak, bu iki model arasında sizin için hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazımızda, iPhone 11 ve iPhone 12'nin özelliklerini detaylı bir şekilde karşılaştırarak, hangi modelin ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize daha iyi yanıt vereceğine dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olacağız.

Tasarımdan işlemci gücüne, kamera kalitesinden pil ömrüne kadar her iki modelin sunduğu avantajları ve farkları ele alacağız. Böylece siz de çok satan bu iki modelin kapışmasında tercihinizi yaparken daha net bir karar verebileceksiniz. Hazırsanız, iPhone 11 ve iPhone 12'nin arasındaki farklara daha yakından bakalım!

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Tasarım, Ekran ve Malzeme Kalitesi

Tasarım, Ekran ve Malzeme Kalitesi

iPhone 11, alüminyum çerçeve ve cam arka yüzeyinin yanı sıra, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığındadır. Su ve toza karşı ise IP68 sertifikasına sahiptir.

iPhone 12, daha düz kenarlı bir tasarıma sahip olup, iPhone 11'e göre daha ince ve hafiftir. Boyutları 146.7 x 71.5 x 7.4 mm ve ağırlığı 162 gramdır. Ayrıca, Ceramic Shield ön camı sayesinde düşmelere karşı daha dayanıklı olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Yine 12 modelinde de su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

Ekran özelliklerine gelecek olursak iPhone 12 modeli;

  • 6.1 inç Super Retina XDR (OLED) ekran, 2532 x 1170 piksel çözünürlük ve 460 ppi piksel yoğunluğu. Daha canlı renkler ve daha derin siyahlar sunuyor.

iPhone 11 modelinin ekran özellikleri ise şöyle;

  • 6.1 inç Liquid Retina HD (LCD) ekran, 1792 x 828 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

İşlemci Gücü

İşlemci Gücü

iPhone 12, A14 Bionic çipi ile güçlendirilmişken, iPhone 11 A13 Bionic çipi ile çalışıyor. Bu aradaki farkın A14 çipinin daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunduğunu belirtelim. 

Bu farkı pil ömrünün biraz daha uzun, özellikle grafik yoğun uygulamalar ve oyunlarda daha yüksek kare hızları ve daha iyi görsel kalite sağladığını görerek anlayabilirsiniz.

Her iki modelde çift 12 MP arka kamera yer alsa da farklılıkları mevcut.

Her iki modelde çift 12 MP arka kamera yer alsa da farklılıkları mevcut.

iPhone 12 ve iPhone 11, geniş ve ultra geniş 12 MP arka kamera özellikleriyle dikkat çekse de, bu iki model arasında belirgin bir fark bulunuyor. iPhone 12, düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlayan gece modu ve Deep Fusion teknolojisini tüm kameralarında kullanıcılarına sunarken, iPhone 11 bu özellikleri sadece ana kamera üzerinde barındırıyor.

  • iPhone 11: 12 MP geniş açı (f/1.8) ve 12 MP ultra geniş açı (f/2.4) kamera; 2x optik zoom out; gece modu, otomatik ayarlama ve daha fazlası.

  • iPhone 12: 12 MP geniş açı (f/1.6) ve 12 MP ultra geniş açı (f/2.4) kamera; daha iyi düşük ışık performansı; 2x optik zoom out; gece modu, Deep Fusion ve Smart HDR 3 ile geliştirilmiş fotoğraf kalitesi. Saniyede 30 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision HDR video kaydı

Pil Ömrü ve Şarj

Pil Ömrü ve Şarj

İki modelin de benzer pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şarj konusunda iPhone 12, MagSafe aksesuarları ve şarj cihazları ile uyumlu olduğu için kablosuz şarjı daha verimli ve kullanışlı hale getirdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Yine iki modelde de hızlı şarj özelliği bulunuyor. 20 W veya daha güçlü bir adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor.

Depolama Seçenekleri ve Bağlantı

Depolama Seçenekleri ve Bağlantı

Her iki modelde 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut. 

Bağlantı:

  • iPhone 11: 4G LTE Advanced

  • iPhone 12: 5G desteği sunuyor.

Bu farklar, kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerine göre önemli olabilir. Tasarım, ekran kalitesi, işlemci gücü, kamera özellikleri ve 5G bağlantı desteği gibi özellikler, iPhone 12'yi tercih etmek için önemli sebepler arasında yer alıyor. Ancak, piyasaya çıktığı günden beri popülerliğini koruyan iPhone 11 modeli hala güçlü bir işlemciye ve iyi bir kamera sistemine sahip olduğu için mükemmel seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Taksit seçeneği, garanti güvencesi ve uygun fiyatıyla yenilenmiş iPhone 12 modeline buradan, iPhone 11 modeline de buradan ulaşabilirsiniz.

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