iPhone 11 mi iPhone 12 mi? Çok Satan iPhone Modellerinden Senin Tercihin Hangisi?

Apple'ın teknoloji dünyasına sunduğu iki harika model, iPhone 11 ve iPhone 12, kullanıcıların karşısına çıktığı ilk günden itibaren büyük bir merak ve heyecan uyandırdı. Her iki model de Apple'ın yenilikçi tasarım anlayışı, üstün performansı ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak, bu iki model arasında sizin için hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazımızda, iPhone 11 ve iPhone 12'nin özelliklerini detaylı bir şekilde karşılaştırarak, hangi modelin ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize daha iyi yanıt vereceğine dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olacağız.

Tasarımdan işlemci gücüne, kamera kalitesinden pil ömrüne kadar her iki modelin sunduğu avantajları ve farkları ele alacağız. Böylece siz de çok satan bu iki modelin kapışmasında tercihinizi yaparken daha net bir karar verebileceksiniz. Hazırsanız, iPhone 11 ve iPhone 12'nin arasındaki farklara daha yakından bakalım!

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