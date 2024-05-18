Toyota Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Hilux Modeli 2025'te Geliyor!

'Menzili ne kadar artırırsak o kadar büyük batarya kullanmamız gerekiyor. Bu da aracın ağırlığının önemli ölçüde artması, yük taşıma kapasitesinin ise azalması demek. Peki bu durum müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Bu bizim en büyük problemimiz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz.'