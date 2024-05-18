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Toyota Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Hilux Modeli 2025'te Geliyor!

Toyota Resmen Duyurdu: Merakla Beklenen Elektrikli Hilux Modeli 2025'te Geliyor!

Toyota otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 13:00

Toyota, sevilen pick-up modeli Toyota Hilux'un yüzde 100 elektrikli versiyonunun 2025'te Tayland'da üretileceğini açıkladı.⬇️

Kaynak: https://www.reuters.com/business/auto...
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Ünlü otomobil üreticisi Toyota, sevilen pick-up modeli Toyota Hilux hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü otomobil üreticisi Toyota, sevilen pick-up modeli Toyota Hilux hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Japonya merkezli otomotiv devi, ilk kez 2022 yılında konseptleştirdiği elektrikli Hilux modelinin yakında yollarda olacağını duyurdu.

Japonya merkezli otomotiv devi, ilk kez 2022 yılında konseptleştirdiği elektrikli Hilux modelinin yakında yollarda olacağını duyurdu.

Firma, uzun bir süredir beklenen yüzde yüz elektrikli Hilux modelinin 2025 yılında seri üretime geçeceğini ve takip eden süreçte resmi olarak piyasaya sürüleceğini dile getiriyor.

Firma, uzun bir süredir beklenen yüzde yüz elektrikli Hilux modelinin 2025 yılında seri üretime geçeceğini ve takip eden süreçte resmi olarak piyasaya sürüleceğini dile getiriyor.

Toyota'nın açıklamalarına göre, elektrikli Hilux'un seri üretimi araç satışlarının yarısından fazlasını pick-up modellerinin oluşturduğu Tayland'da gerçekleşecek.

Toyota'nın açıklamalarına göre, elektrikli Hilux'un seri üretimi araç satışlarının yarısından fazlasını pick-up modellerinin oluşturduğu Tayland'da gerçekleşecek.

Yeni elektrikli otomobilin ilk olarak üretim merkezi Tayland'da satışa sunulacağı, ancak daha sonrasında diğer pazarlara da ayak basacağı ifade ediliyor.

Yeni elektrikli otomobilin ilk olarak üretim merkezi Tayland'da satışa sunulacağı, ancak daha sonrasında diğer pazarlara da ayak basacağı ifade ediliyor.
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Zorlu arazi performansı ile ünlenen Hilux'un ilk elektrikli versiyonunun ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda henüz net bir bilgi olmasa da şirketin başkan yardımcısı Pras Ganesh, yeni otomobilin farklı yol ve sıcaklık koşullarında birden fazla kullanım durumu için test edildiğini belirterek şunları söyledi:

Zorlu arazi performansı ile ünlenen Hilux'un ilk elektrikli versiyonunun ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda henüz net bir bilgi olmasa da şirketin başkan yardımcısı Pras Ganesh, yeni otomobilin farklı yol ve sıcaklık koşullarında birden fazla kullanım durumu için test edildiğini belirterek şunları söyledi:

'Menzili ne kadar artırırsak o kadar büyük batarya kullanmamız gerekiyor. Bu da aracın ağırlığının önemli ölçüde artması, yük taşıma kapasitesinin ise azalması demek. Peki bu durum müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Bu bizim en büyük problemimiz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz.'

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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