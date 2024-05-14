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Zamlar Peş Peşe Geldi: Türkiye'de 1 Milyon TL'nin Altında Satılan Yalnızca 3 Elektrikli Otomobil Kaldı!

Zamlar Peş Peşe Geldi: Türkiye'de 1 Milyon TL'nin Altında Satılan Yalnızca 3 Elektrikli Otomobil Kaldı!

otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 11:42

Ülkemizdeki elektrikli araç pazarında çeşitlilik her geçen gün artarken, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarının ardından 1 milyon TL'nin altında satılan yalnızca 3 elektrikli otomobil modeli kaldı.👇

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Otomotiv endüstrisinde yaşanan elektrifikasyon dönüşümü büyük bir hızla devam ederken, ülkemizdeki tüketicilerin de elektrikli araçlara olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Otomotiv endüstrisinde yaşanan elektrifikasyon dönüşümü büyük bir hızla devam ederken, ülkemizdeki tüketicilerin de elektrikli araçlara olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Özellikle Çinli markaların oyuna dahil olmasıyla sayısı ülkemizde daha da çok artan elektrikli modellerin fiyatları için de aynı durumun söz konusu olduğunu söylemek mümkün.

Özellikle Çinli markaların oyuna dahil olmasıyla sayısı ülkemizde daha da çok artan elektrikli modellerin fiyatları için de aynı durumun söz konusu olduğunu söylemek mümkün.

Öyle ki, yaşanan fiyat artışlarının ardından Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satın alınabilen yalnızca üç elektrikli araç modeli kaldı.

Öyle ki, yaşanan fiyat artışlarının ardından Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satın alınabilen yalnızca üç elektrikli araç modeli kaldı.

Mayıs 2024 güncel fiyat listelerine göre, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil 885 bin TL'lik fiyatıyla Dacia Spring oldu.

Mayıs 2024 güncel fiyat listelerine göre, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil 885 bin TL'lik fiyatıyla Dacia Spring oldu.

Dacia imzalı Spring modelini ufak bir artışla 899 bin TL'lik fiyat etiketine sahip Çinli Leapmotor T03 takip ediyor.

Dacia imzalı Spring modelini ufak bir artışla 899 bin TL'lik fiyat etiketine sahip Çinli Leapmotor T03 takip ediyor.
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Ülkemizde henüz 1 milyon TL bandını geçmeyen son elektrikli araç Yudo 3'ün güncel fiyatı ise 990 bin TL.

Ülkemizde henüz 1 milyon TL bandını geçmeyen son elektrikli araç Yudo 3'ün güncel fiyatı ise 990 bin TL.

Mayıs ayı ile birlikte artık 1 milyon TL'nin üstünde bir fiyata sahip olan ancak Yudo 3'ü yakından takip eden diğer elektrikli modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

Mayıs ayı ile birlikte artık 1 milyon TL'nin üstünde bir fiyata sahip olan ancak Yudo 3'ü yakından takip eden diğer elektrikli modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Dacia Spring - 885 bin 000 TL

  • Leapmotor T03 - 899 bin 000 TL

  • Yudo 3 - 990 bin 000 TL

  • Opel Corsa-e - 1 milyon 340 bin 900 TL

  • MG4 - 1 milyon 349 bin 000 TL

  • Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL

  • Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

  • Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL

  • Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin 000 TL

  • Citroen e-C4X - 1 milyon 570 bin 000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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