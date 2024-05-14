Zamlar Peş Peşe Geldi: Türkiye'de 1 Milyon TL'nin Altında Satılan Yalnızca 3 Elektrikli Otomobil Kaldı!
Zamlar Peş Peşe Geldi: Türkiye'de 1 Milyon TL'nin Altında Satılan Yalnızca 3 Elektrikli Otomobil Kaldı!
Ülkemizdeki elektrikli araç pazarında çeşitlilik her geçen gün artarken, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarının ardından 1 milyon TL'nin altında satılan yalnızca 3 elektrikli otomobil modeli kaldı.👇
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Otomotiv endüstrisinde yaşanan elektrifikasyon dönüşümü büyük bir hızla devam ederken, ülkemizdeki tüketicilerin de elektrikli araçlara olan ilgisi her geçen gün artıyor.
Özellikle Çinli markaların oyuna dahil olmasıyla sayısı ülkemizde daha da çok artan elektrikli modellerin fiyatları için de aynı durumun söz konusu olduğunu söylemek mümkün.
Öyle ki, yaşanan fiyat artışlarının ardından Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satın alınabilen yalnızca üç elektrikli araç modeli kaldı.
Mayıs 2024 güncel fiyat listelerine göre, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil 885 bin TL'lik fiyatıyla Dacia Spring oldu.
Dacia imzalı Spring modelini ufak bir artışla 899 bin TL'lik fiyat etiketine sahip Çinli Leapmotor T03 takip ediyor.
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Ülkemizde henüz 1 milyon TL bandını geçmeyen son elektrikli araç Yudo 3'ün güncel fiyatı ise 990 bin TL.
Mayıs ayı ile birlikte artık 1 milyon TL'nin üstünde bir fiyata sahip olan ancak Yudo 3'ü yakından takip eden diğer elektrikli modeller ise şu şekilde sıralanıyor:
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