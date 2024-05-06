Otomobil Sahipleri Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Tüm Araçlarda Olması Gereken Özellikler!

Tüm araçlarda: Akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası ve arka park sensörü, ani frende yanan flaşörler, kaza veri kaydedicisi, sürücü yorgunluk algılama sistemi.

Arabalar ve kamyonetlerde: Şerit takip asistanı ve acil durum frenleme asistanı.

Otobüs ve kamyonlarda: Olası kör noktaları daha iyi tespit etmeye yönelik teknolojiler, yaya ve bisikletliler için çarpışma önleme teknolojisi, lastik basıncı izleme sistemi.