Otomobil Sahipleri Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Tüm Araçlarda Olması Gereken Özellikler!
Otomobil Sahipleri Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Tüm Araçlarda Olması Gereken Özellikler!
Avrupa Komisyonu'nun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği, sıfır otomobiller hakkında önemli güvenlik önlemleri ve teknolojileri kapsıyor. O özellikleri öğrenmek için...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avrupa Komisyonu'nun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği, sıfır otomobiller hakkında önemli güvenlik önlemleri ve teknolojileri kapsıyor.
Bundle'ın haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun belirlediği zorunlu güvenlik önlemleri 7 Temmuz 2024 tarihiyle yürürlüğe girecek.
7 Temmuz’dan itibaren araçlarda olması gereken güvenlik özellikleri:
Şu anda opsiyon olarak satılan ya da üst donanımlara sahip araçların bir kısmında bulunan bu teknolojiler, Avrupa Birliği tarafından alınan kararla artık standart olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın