2024 Influencer Pazarlama Raporu: 'Z Kuşağı, Influencerların Gerçek Olup Olmamasını Önemsemiyor'
2024 Influencer Pazarlama Raporu: 'Z Kuşağı, Influencerların Gerçek Olup Olmamasını Önemsemiyor'
Kaynak: https://mashable.com/article/gen-z-ai...
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, yapay zekaya ve 'özgünlük' anlayışına diğer kuşaklardan daha farklı bakıyor. Araştırmaya göre, reklam ve tanıtımlarda yapay zekanın kullanılması önermesine katılımcıların yüzde 27'si 'kayıtsız' kalacaklarını söylerken, yüzde 37'si markaya daha fazla ilgi duyacaklarını, yüzde 37'si ise markaya karşı güvensizlik duyacaklarını belirtmiştir.
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, yapay zekaya ve 'özgünlük' anlayışına diğer kuşaklardan daha farklı bakıyor.
Analitik firması Sprout Social'ın 2024 Influencer Marketing Raporu, ABD ve Birleşik Krallık'taki 2.000 katılımcıdan sosyal içerik tüketme deneyimleri hakkında veri topladı.
Hükümet ya da başka bir markanın yapay zekadan yardım alarak tanıtım veya reklam yapması Z kuşağı için çok da radikal bir değişim değil. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 27'si buna "kayıtsız" kalacaklarını söylerken, yüzde 37'si markaya daha fazla ilgi duyacaklarını, yüzde 37'si ise markaya karşı güvensizlik duyacaklarını belirtmiştir.
Rapor, özellikle Z Kuşağı katılımcılarının yüzde 46'sının yapay zeka ile oluşturulmuş bir influencer ile çalışan bir markaya daha fazla ilgi duyacaklarını söylediğini belirtiyor.
Rapor ayrıca, Z kuşağı için daha az değerli olan "özgün" pazarlama konusundaki algıda kuşaklar arası bir bölünmenin de altını çiziyor. Rapora göre Y kuşağı, X kuşağı ve Baby Boomers kuşağının "yaklaşık yarısı" influencer'ların özgünlüğüne değer verdiğini söylerken, Z kuşağının yalnızca yüzde 35'i değer verdiğini belirtiyor.
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