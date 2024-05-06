2024 Influencer Pazarlama Raporu: 'Z Kuşağı, Influencerların Gerçek Olup Olmamasını Önemsemiyor'

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, yapay zekaya ve 'özgünlük' anlayışına diğer kuşaklardan daha farklı bakıyor. Araştırmaya göre, reklam ve tanıtımlarda yapay zekanın kullanılması önermesine katılımcıların yüzde 27'si 'kayıtsız' kalacaklarını söylerken, yüzde 37'si markaya daha fazla ilgi duyacaklarını, yüzde 37'si ise markaya karşı güvensizlik duyacaklarını belirtmiştir.