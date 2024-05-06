Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın Programındaki 'Su İçsek Şişmanlıyoruz' İsyanına Gelen Yorumlar
Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın Programındaki 'Su İçsek Şişmanlıyoruz' İsyanına Gelen Yorumlar
Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti. Celal Şengör'ün bu isyanına da yorumlar gecikmedi!
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Son zamanlarda hem spor camiasında hem de magazin camiasında birbirinden farklı isimler gündem oluyor. Bu isimlerden bir tanesi sizler de takdir edersiniz ki Celal Şengör.
Hatırlarsanız, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le girdiği fazla kilo muhabbeti sosyal medyada gündem olmuştu.
Celal Şengör, 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti.
Bu hararetli sohbete de sosyal medyadan birçok tepki geldi.
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