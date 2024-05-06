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Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın Programındaki 'Su İçsek Şişmanlıyoruz' İsyanına Gelen Yorumlar

Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın Programındaki 'Su İçsek Şişmanlıyoruz' İsyanına Gelen Yorumlar

Fatih Altaylı celal şengör
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:12

Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti. Celal Şengör'ün bu isyanına da yorumlar gecikmedi!

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Son zamanlarda hem spor camiasında hem de magazin camiasında birbirinden farklı isimler gündem oluyor. Bu isimlerden bir tanesi sizler de takdir edersiniz ki Celal Şengör.

Son zamanlarda hem spor camiasında hem de magazin camiasında birbirinden farklı isimler gündem oluyor. Bu isimlerden bir tanesi sizler de takdir edersiniz ki Celal Şengör.

Hatırlarsanız, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le girdiği fazla kilo muhabbeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatırlarsanız, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le girdiği fazla kilo muhabbeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Celal Şengör, 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti.

Celal Şengör, 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti.

Detayları burada vermiştik:

Bu hararetli sohbete de sosyal medyadan birçok tepki geldi.

Bu hararetli sohbete de sosyal medyadan birçok tepki geldi.

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da dahil olmak üzere, Celal Şengör'ün bu cümlesine kim neler demiş beraber bakalım👇

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