Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın Programındaki 'Su İçsek Şişmanlıyoruz' İsyanına Gelen Yorumlar

Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını vermişti. Celal Şengör'ün bu isyanına da yorumlar gecikmedi!