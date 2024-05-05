Celal Şengör'ün Fazla Kilo İsyanına Fatih Altaylı'dan Güldüren Yorum: "Ben Biliyorum Ne İçtiğini"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le girdiği fazla kilo muhabbetti sosyal medyada gündem oldu. Celal Şengör, 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını verdi.