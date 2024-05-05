Celal Şengör'ün Fazla Kilo İsyanına Fatih Altaylı'dan Güldüren Yorum: "Ben Biliyorum Ne İçtiğini"
Celal Şengör'ün Fazla Kilo İsyanına Fatih Altaylı'dan Güldüren Yorum: "Ben Biliyorum Ne İçtiğini"
Gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le girdiği fazla kilo muhabbetti sosyal medyada gündem oldu. Celal Şengör, 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' derken, Fatih Altaylı, 'Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini' yanıtını verdi.
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Ünlü Baklavacı Nadir Güllü ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayını oldukça renkli anlara sahne oldu.
Programın bir bölümünde konu fazla kilolardan açılınca Celal Şengör'ün isyanı ve akabinde Fatih Altaylı'nın imaları programa damga vurdu.
Celal Şengör bir bölümde, "Bu bir haksızlık. Ben incecik yaşlı kadınlar gördüm. At gibi yiyorlar. Biz bir su içiyoruz şişmanlıyoruz" şeklinde isyan etti. Fatih Altaylı ise bu sözler sonrası, "Seninki suyla alakalı değil ben biliyorum senin ne içtiğini. Suya suç atma, su içip şişmanlayan yok dünyada" diye karşılık verdi.
Fatih Altaylı'nın programında Celal Şengör'le yaşadığı o anlar 👇
Programın tamamı 👇
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