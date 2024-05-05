Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Yarışacak: İkisi de Başkan Olmak İstiyor!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Yarışacak: İkisi de Başkan Olmak İstiyor!
31 Mart seçimlerinin ardından yönetim yapısının yenileceği belirtilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istekli olduğu konuşuluyor.
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Kaynakların “partizanca kullanımı” iddiasıyla bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimi seçimler sonrası değişecek.
Gazete Duvar’ın haberine göre kulislerde, başkanlık koltuğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istekli olduğu konuşuluyor.
Parti yöneticileri, “Bu durum bir kriz konusu olur mu” sorusuna “Hayır olmaz, aralarında bir çözüm bulur, anlaşmaya varırlar” yanıtını veriyor.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, Ankara adayı Mansur Yavaş ise yüzde 60,44 ile seçim yarışını kazanmıştı.
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