Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'yi Kızdıracak Sözler: "Dedem Yaşında İnsan"

Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'yi Kızdıracak Sözler: "Dedem Yaşında İnsan"

Devlet Bahçeli Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 12:13

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisine 'Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'Dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun bulmuyoruz” sözleriyle yanıt verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan’ı eleştirmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan’ı eleştirmişti.

Bahçeli, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu eleştirileri KRT canlı yayınında yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bahçeli'ye yaşı üstünden dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Söz konusu eleştirileri KRT canlı yayınında yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bahçeli'ye yaşı üstünden dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" dedi.

Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" dedi.

Türk siyasetinin en etkili isimlerinden Devlet Bahçeli 76 yaşında. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
84
20
8
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın