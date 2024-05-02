Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'yi Kızdıracak Sözler: "Dedem Yaşında İnsan"
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'yi Kızdıracak Sözler: "Dedem Yaşında İnsan"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisine 'Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'Dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun bulmuyoruz” sözleriyle yanıt verdi.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan’ı eleştirmişti.
Bahçeli, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu eleştirileri KRT canlı yayınında yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bahçeli'ye yaşı üstünden dikkat çeken bir gönderme yaptı.
Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" dedi.
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