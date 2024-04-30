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Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor: Öğretmenler Artık Üniversiteden Sonra Atanamayacak!

Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor: Öğretmenler Artık Üniversiteden Sonra Atanamayacak!

Öğretmen Milli Eğitim Akademisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 15:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına akademi eğitimi şartı geleceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayacağını ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayacağını ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını duyurdu.

Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin şunları söyledi: 👇

Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin şunları söyledi: 👇

'Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. 

Akademi bu eksikliği giderecek.'

Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.

Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek."

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek."

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