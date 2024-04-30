Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor: Öğretmenler Artık Üniversiteden Sonra Atanamayacak!
Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor: Öğretmenler Artık Üniversiteden Sonra Atanamayacak!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına akademi eğitimi şartı geleceğini açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayacağını ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını duyurdu.
Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin şunları söyledi: 👇
Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek."
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