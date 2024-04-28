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‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı' Paylaşımı Yapan Genç Öğretmen Merkeze Çekildi İddiası!

‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı' Paylaşımı Yapan Genç Öğretmen Merkeze Çekildi İddiası!

Terör Öğretmen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 15:06

Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan'da yaptığı “Köyün tamamı terör yanlısı” paylaşımı gündem olmuştu. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkeze çekildiğini iddia etti. 

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Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan etkinliği paylaşımında “Köyün tamamı terör yanlısı” ifadelerini kullanması sosyal medyada bir anda en çok konuşulan olaylar arasına girmişti.

Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan etkinliği paylaşımında “Köyün tamamı terör yanlısı” ifadelerini kullanması sosyal medyada bir anda en çok konuşulan olaylar arasına girmişti.

Öğretmen A.A paylaşımında şunları yazmıştı: 

'Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.”

DEM Parti'ye yakın hesaplar öğretmen A.A.'yı siyasi tercihlerinden dolayı insanları ‘terörize’ ettiği ve 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla hedefe koymuştu.

DEM Parti'ye yakın hesaplar öğretmen A.A.'yı siyasi tercihlerinden dolayı insanları ‘terörize’ ettiği ve 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla hedefe koymuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmasa da yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, genç öğretmenin merkeze çekildiğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmasa da yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, genç öğretmenin merkeze çekildiğini iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı 👇

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı 👇
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