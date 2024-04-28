‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı' Paylaşımı Yapan Genç Öğretmen Merkeze Çekildi İddiası!

Öğretmen A.A paylaşımında şunları yazmıştı:

'Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.”