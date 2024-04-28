‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı' Paylaşımı Yapan Genç Öğretmen Merkeze Çekildi İddiası!
‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı' Paylaşımı Yapan Genç Öğretmen Merkeze Çekildi İddiası!
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Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan etkinliği paylaşımında “Köyün tamamı terör yanlısı” ifadelerini kullanması sosyal medyada bir anda en çok konuşulan olaylar arasına girmişti.
DEM Parti'ye yakın hesaplar öğretmen A.A.'yı siyasi tercihlerinden dolayı insanları ‘terörize’ ettiği ve 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla hedefe koymuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmasa da yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, genç öğretmenin merkeze çekildiğini iddia etti.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı 👇
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