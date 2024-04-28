İstanbul Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var!
İstanbul Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.
Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yol tabelası hizasından çekilince sanki barikata çarpmış gibi hissettim.. herkese geçmiş olsun😔
aynen bende öyle zannetim agam 🤣
Hiç şaşırmıyorum çünkü çoğunluk it gibi araba kullanıyor.
7arac değil 7 mal birbirine girmis