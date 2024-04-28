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İstanbul Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var!

İstanbul Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var!

Kaza Beşiktaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 13:00

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada yaralıların olduğu öğrenildi. 

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Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır 6 kişi yaralandı.

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
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maestro__maestro

Yol tabelası hizasından çekilince sanki barikata çarpmış gibi hissettim.. herkese geçmiş olsun😔

yalancinin

aynen bende öyle zannetim agam 🤣

paranoid

Hiç şaşırmıyorum çünkü çoğunluk it gibi araba kullanıyor.

CA kal

7arac değil 7 mal birbirine girmis