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Yeniden Refah, AK Parti'ye Bam Telinden Vurdu: İkonik Fotoğrafla Gönderme!

Yeniden Refah, AK Parti'ye Bam Telinden Vurdu: İkonik Fotoğrafla Gönderme!

AK Parti Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 17:46

Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhalefet liderleri ile birlikte çay içmeye davet edilmeyen Fatih Erbakan için tarihin sayfalarından oldukça ikonik bir fotoğrafı çıkardı. 

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Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında seçimler öncesi başlayan gerilim sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'na parti liderlerini davet etmiş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bu davetin dışında tutulmuştu.

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında seçimler öncesi başlayan gerilim sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'na parti liderlerini davet etmiş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bu davetin dışında tutulmuştu.

Fatih Erbakan, Erdoğan'ın çay davetinde kendisine ambargo uygulamasıyla ilgili soruya ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve bu olayın değerlendirilmesinin takdirini aziz milletimize bırakıyoruz" yanıtını vermişti.

Fatih Erbakan, Erdoğan'ın çay davetinde kendisine ambargo uygulamasıyla ilgili soruya ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve bu olayın değerlendirilmesinin takdirini aziz milletimize bırakıyoruz" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YRP'li Melih Güner, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın siyasi yalnızlığını temsil eden ikonik fotoğrafı paylaşarak, "Tarih tekerrürden ibarettir.. Çay koy keçeli.. Yeniden başlıyoruz." yazdı.

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