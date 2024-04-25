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'Sarayla Müzakere' Çatlağı: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi Eleştirdi, Partiden İlk Yanıt Geldi

'Sarayla Müzakere' Çatlağı: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi Eleştirdi, Partiden İlk Yanıt Geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 16:06

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' paylaşımına yanıt verdi. Günaydın, 'Görüşmek, mücadele etmemek anlamına gelmiyor' ifadelerini kullandı. 

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı yapmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı yapmıştı.

Söz konusu eleştiriye CHP'den ilk yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu açıklamalarda bulundu: 👇

Söz konusu eleştiriye CHP'den ilk yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu açıklamalarda bulundu: 👇

"Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor."

"Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor."

"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin."

"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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