AK Parti'den Yeniden Refah'a Geçen Yozgat'ta Belediye Tabelasında Gündem Olan Değişim!
AK Parti'den Yeniden Refah'a Geçen Yozgat'ta Belediye Tabelasında Gündem Olan Değişim!
Yeniden Reraf Partisi'nin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tabelasına T.C. ibaresini geri koydurdu. Bununla da yetinmeyen Arslan, bu anları Atatürk'ün sesinin olduğu bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti olmuştu.
Kazım Arslan ile Yozgat'ta yüzde 36.33 oy oranına ulaşan ve belediyeyi AK Parti'den alan Yeniden Refah'tan bu kez oldukça dikkat çeken bir hamle geldi.
YRP'nin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tabelasına T.C. ibaresine geri koydurdu.
Belediye tabelasının yeni hali 👇
Kazım Arslan, tabeladaki değişimi Atatürk'ün de sesinin yer aldığı bir video ile paylaştı 👇
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