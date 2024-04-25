AK Parti'den Yeniden Refah'a Geçen Yozgat'ta Belediye Tabelasında Gündem Olan Değişim!

Yeniden Reraf Partisi'nin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tabelasına T.C. ibaresini geri koydurdu. Bununla da yetinmeyen Arslan, bu anları Atatürk'ün sesinin olduğu bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı.