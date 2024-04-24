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Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Tebrik Meselesi

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Tebrik Meselesi

Ekrem İmamoğlu Eyüp Aksu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 17:04

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından en büyük muhaliflerinden Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da tebrik ziyaretine gittiği ortaya çıktı. 

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Yerel seçim sürecinde “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” çıkışıyla gündem olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yerel seçim sürecinde “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” çıkışıyla gündem olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'na program daveti için gittiği sırada Aksu'yu kapıdan çıkarken gördüğünü söyledi ve şu paylaşımı yaptı: 👇

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'na program daveti için gittiği sırada Aksu'yu kapıdan çıkarken gördüğünü söyledi ve şu paylaşımı yaptı: 👇

'Az Önce Konuştum'a davet için İBB Başkanı'na gittim. Ben girerken içeriden İmamoğlu'nun en büyük muhaliflerinden İstanbul Taksiciler Od. Bşk. Eyüp Aksu çıkıyordu. 

Şaşırdım. İmamoğlu'na sordum 'Tebrik için randevu talep etmişler. 

Tebrik ettiler seçim sonuçlarından dolayı..'

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇

Aksu daha sonra sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi: 👇

Aksu daha sonra sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi: 👇

'İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik.' 

Yeni taksi plakaları konusunda İBB Başkanı İmamoğlu'na sıkı bir muhalefet eden Aksu, yakın zamanda bu konuda da yumuşama sinyali vermişti.

Yeni taksi plakaları konusunda İBB Başkanı İmamoğlu'na sıkı bir muhalefet eden Aksu, yakın zamanda bu konuda da yumuşama sinyali vermişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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