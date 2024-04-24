Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Tebrik Meselesi
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Tebrik Meselesi
Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından en büyük muhaliflerinden Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da tebrik ziyaretine gittiği ortaya çıktı.
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Yerel seçim sürecinde “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” çıkışıyla gündem olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'na program daveti için gittiği sırada Aksu'yu kapıdan çıkarken gördüğünü söyledi ve şu paylaşımı yaptı: 👇
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇
Aksu daha sonra sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi: 👇
Yeni taksi plakaları konusunda İBB Başkanı İmamoğlu'na sıkı bir muhalefet eden Aksu, yakın zamanda bu konuda da yumuşama sinyali vermişti.
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