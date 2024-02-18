İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 'Tekrar Taksimetreleri Kurun, Geliyor Murat Kurum'

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelen Kurum, 'İlk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız' dedi.
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O buluşmada ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksicilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini anlattı.
"Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum"
İşte o anlar: 👇
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