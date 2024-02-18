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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 'Tekrar Taksimetreleri Kurun, Geliyor Murat Kurum'

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 'Tekrar Taksimetreleri Kurun, Geliyor Murat Kurum'

Murat Kurum Eyüp Aksu
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 11:52

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelen Kurum, 'İlk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız' dedi.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
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O buluşmada ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksicilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini anlattı.

O buluşmada ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksicilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini anlattı.

"Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum"

"Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum"

Aksu, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

'Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.'

Kaynak: Patronlar Dünyası

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