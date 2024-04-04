Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Siyasete Girmedik" Sözlerine Özgür Demirtaş Gülmekten Katıldı
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Siyasete Girmedik" Sözlerine Özgür Demirtaş Gülmekten Katıldı
İstanbul'da ulaşımla ilgili kararlarda taksilerin artırılmasına karşı çıkan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu seçimden önce de 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' cümlesiyle gündem olmuştu. Seçimleri yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanması ve Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu CHP'nin almasıyla ilgili Aksu'nun açıklamalarına Özgür Demirtaş'tan tepki gecikmedi.
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Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’un taksi sorununa yönelik daha önce İBB'de 15 kez görüşülen artırımlarda tüm tekliflere ret cevabı vermişti. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimden önceki açıklamalarında yön değiştirdi.
Seçim öncesi "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" geliyor sözleriyle Aksu gündeme gelmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimleri yeniden kazanınca Eyüp Aksu, "siyasete girmediklerini, yönlendirme yapmadıklarını, kimseyi desteklemediklerini" savundu.
Daha önce 15 kez reddedilen taksi artışı teklifleri için de "Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Taksi artışı kanuna hukuka uygun teklif gelirse karşı çıkmayacağız" dedi. Taksiciler, Ağustos 2023'te yapılan toplantıyı da istedikleri artış olmadığı için terk etmişlerdi.
Aksu, İBB Meclisi’ndeki çoğunluğun CHP'de olmasına yönelik de "İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME’nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME’nin siyasi partisi olmaz" dedi.
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Bu açıklamalar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı da güldürdü.
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