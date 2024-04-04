Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Siyasete Girmedik" Sözlerine Özgür Demirtaş Gülmekten Katıldı

İstanbul'da ulaşımla ilgili kararlarda taksilerin artırılmasına karşı çıkan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu seçimden önce de 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' cümlesiyle gündem olmuştu. Seçimleri yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanması ve Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu CHP'nin almasıyla ilgili Aksu'nun açıklamalarına Özgür Demirtaş'tan tepki gecikmedi.