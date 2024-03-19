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Eyüp Aksu Fikir Değiştirdi: İstanbul'a 10 Bin Yeni Taksi Gelebilir!

Eyüp Aksu Fikir Değiştirdi: İstanbul'a 10 Bin Yeni Taksi Gelebilir!

Taksi Eyüp Aksu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 16:40

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 10 bin yeni taksi için yeşil ışık yaktı. 

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu artık tüm Türkiye'nin bildiği bir isim.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu artık tüm Türkiye'nin bildiği bir isim.

Eyüp Aksu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi tekliflerine tepki gösteriyor, protestolar düzenliyordu.

Eyüp Aksu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi tekliflerine tepki gösteriyor, protestolar düzenliyordu.

İstanbul'un 1990'lı yıllardan beri değişmeyen taksi sayısının artırılmasına ısrarla karşı çıkan Eyüp Aksu'nun son açıklaması ise biraz şaşırttı.

Aksu, megakente 10 bin yeni taksi alımı yapılması gerektiğini söyledi.

Aksu, megakente 10 bin yeni taksi alımı yapılması gerektiğini söyledi.

“Yeni taksi plakaları kanuna ve hukuka uygun bir şekilde ihale yoluyla çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak günün şartlarına göre artırılabilir de” diyen Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi projesine ise karşı olduklarını yineledi.

“Belediyeler, dernekler, kooperatifler tüzel kişiler, ticari taksi alamaz, satamaz ve işletemez” diyen Aksu, pandemi döneminde taksi müşterilerinin yüzde 90 oranında düştüğünü ancak bu durumun şimdi değiştiğini ifade etti.

“Belediyeler, dernekler, kooperatifler tüzel kişiler, ticari taksi alamaz, satamaz ve işletemez” diyen Aksu, pandemi döneminde taksi müşterilerinin yüzde 90 oranında düştüğünü ancak bu durumun şimdi değiştiğini ifade etti.

Başkan Aksu ayrıca "Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor" dedi ve taksici esnafının ÖTV desteği beklediğini sözlerine ekledi.

Başkan Aksu ayrıca "Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor" dedi ve taksici esnafının ÖTV desteği beklediğini sözlerine ekledi.

Peki siz İstanbul'un bitmeyen taksi sorunu ve Eyüp Aksu'nun bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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