Eyüp Aksu Fikir Değiştirdi: İstanbul'a 10 Bin Yeni Taksi Gelebilir!
Eyüp Aksu Fikir Değiştirdi: İstanbul'a 10 Bin Yeni Taksi Gelebilir!
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu artık tüm Türkiye'nin bildiği bir isim.
Eyüp Aksu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi tekliflerine tepki gösteriyor, protestolar düzenliyordu.
Aksu, megakente 10 bin yeni taksi alımı yapılması gerektiğini söyledi.
“Belediyeler, dernekler, kooperatifler tüzel kişiler, ticari taksi alamaz, satamaz ve işletemez” diyen Aksu, pandemi döneminde taksi müşterilerinin yüzde 90 oranında düştüğünü ancak bu durumun şimdi değiştiğini ifade etti.
Başkan Aksu ayrıca "Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor" dedi ve taksici esnafının ÖTV desteği beklediğini sözlerine ekledi.
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