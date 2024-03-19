Eyüp Aksu Fikir Değiştirdi: İstanbul'a 10 Bin Yeni Taksi Gelebilir!

“Yeni taksi plakaları kanuna ve hukuka uygun bir şekilde ihale yoluyla çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak günün şartlarına göre artırılabilir de” diyen Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi projesine ise karşı olduklarını yineledi.