Görüş Bildir
Haberler
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaşıran İmama Müdahale: "Fatiha Sonra"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaşıran İmama Müdahale: "Fatiha Sonra"

Recep Tayyip Erdoğan İmam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 13:24

İçerik Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir açılış töreninde direkt Fatiha'ya geçen imama müdahale etti. Erdoğan, 'Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz, önce kurdelayı keselim' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde gülümseten anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde gülümseten anlar yaşandı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın ardından kurdela kesimine geçildi ancak bu sırada açılış için davet edilen imam, Fatiha okumaya başladı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın ardından kurdela kesimine geçildi ancak bu sırada açılış için davet edilen imam, Fatiha okumaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine imama müdahale ederek, "Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz, önce kurdelayı keselim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine imama müdahale ederek, "Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz, önce kurdelayı keselim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamayı karıştıran imama müdahalesi kameralara böyle yansıdı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
10
4
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?