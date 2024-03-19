Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaşıran İmama Müdahale: "Fatiha Sonra"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir açılış töreninde direkt Fatiha'ya geçen imama müdahale etti. Erdoğan, 'Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz, önce kurdelayı keselim' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde gülümseten anlar yaşandı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın ardından kurdela kesimine geçildi ancak bu sırada açılış için davet edilen imam, Fatiha okumaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine imama müdahale ederek, "Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz, önce kurdelayı keselim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamayı karıştıran imama müdahalesi kameralara böyle yansıdı 👇
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