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Hatay'daki Gökhan Zan Krizinde Neler Oluyor? Milyon Dolarlık Rüşvet, TRT'de Spor Yorumculuğu, Ses Kayıtları...

Hatay'daki Gökhan Zan Krizinde Neler Oluyor? Milyon Dolarlık Rüşvet, TRT'de Spor Yorumculuğu, Ses Kayıtları...

TİP Gökhan Zan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 10:44

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ı çektiğini açıklamasıyla başlayan krizde her dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor. 

Gazeteci İsmail Saymaz, TRT'de spor yorumculuğu teklifinin de yer aldığını iddia ettiği ses kayıtlarının detaylarını anlattı. 

Gökhan Zan ise bu ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürüp adaylıktan çekilmediğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtiliyor. 

Zan ayrıca sürece ilişkin açıklamalarını da sürdürüyor. 

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) gece yarısı Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) gece yarısı Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu.

TİP'in 'Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır...' açıklaması sonrası Zan'ın suç duyurusunda bulunup 'şantaj, iftira ve montaj' açıklaması bir çok iddiayı da beraberinde getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, olaya ilişkin detayları da dün Sözcü TV ekranlarında anlattı. İddiaya göre Turgay Kocakaya isimli kişi "AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını" söyleyerek, kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, olaya ilişkin detayları da dün Sözcü TV ekranlarında anlattı. İddiaya göre Turgay Kocakaya isimli kişi "AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını" söyleyerek, kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi.

Zan da iddiaya göre 5 milyon dolar için pazarlık etti.

İkinci bir görüşme kaydında ise Gökhan Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği ileri sürüldü.

İkinci bir görüşme kaydında ise Gökhan Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği ileri sürüldü.

Turgay Kocakaya, bir süre sonra yine iddiaya göre bu kayıtları kullanarak Gökhan Zan'a şantaj yaptı. 

Gökhan Zan da suç duyurusunda bulundu.

TİP Genel Merkezi, kayıtları dinledikten sonra Gökhan Zan'la görüştü. Gökhan Zan iddiaya göre ilk ses kaydının tamamen montaj olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Spor yorumculuğuyla ilgili olan ikinci kaydı ise kısmen doğruladı ve yerel seçimlerden sonra yorumcu olarak mesleğine devam etmek istediğini söyledi.

TİP Genel Merkezi, kayıtları dinledikten sonra Gökhan Zan'la görüştü. Gökhan Zan iddiaya göre ilk ses kaydının tamamen montaj olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Spor yorumculuğuyla ilgili olan ikinci kaydı ise kısmen doğruladı ve yerel seçimlerden sonra yorumcu olarak mesleğine devam etmek istediğini söyledi.

Saymaz'a konuşan TİP yöneticileri ise ses kaydının montaj olduğuna ilişkin iddiayı inandırıcı bulmadıklarını, zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydının montaj olma ihtimalinin zayıf olduğunu aktardı.

Gökhan Zan'la yapılan görüşmenin ardından adaylıktan çekilmesi kararı alındı.

Gökhan Zan ise bu meselenin kendisi için şeref meselesi olduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini ve TİP desteği olmasa da yarışa devam edeceğini söyledi.

Gökhan Zan ise bu meselenin kendisi için şeref meselesi olduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini ve TİP desteği olmasa da yarışa devam edeceğini söyledi.

Zan gece yarısı yaptığı ikinci açıklamada ise şunları söyledi: 

'Dünden Sayın Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım.

 Sonrasında ise TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim.'

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Zan, savcılığa verdiği ifadesinde ise kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.

Zan, savcılığa verdiği ifadesinde ise kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.

Zan, suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri sürdü.

Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.

Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.

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