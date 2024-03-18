Hatay'daki Gökhan Zan Krizinde Neler Oluyor? Milyon Dolarlık Rüşvet, TRT'de Spor Yorumculuğu, Ses Kayıtları...
Hatay'daki Gökhan Zan Krizinde Neler Oluyor? Milyon Dolarlık Rüşvet, TRT'de Spor Yorumculuğu, Ses Kayıtları...
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ı çektiğini açıklamasıyla başlayan krizde her dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, TRT'de spor yorumculuğu teklifinin de yer aldığını iddia ettiği ses kayıtlarının detaylarını anlattı.
Gökhan Zan ise bu ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürüp adaylıktan çekilmediğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtiliyor.
Zan ayrıca sürece ilişkin açıklamalarını da sürdürüyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) gece yarısı Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu.
Gazeteci İsmail Saymaz, olaya ilişkin detayları da dün Sözcü TV ekranlarında anlattı. İddiaya göre Turgay Kocakaya isimli kişi "AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını" söyleyerek, kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi.
İkinci bir görüşme kaydında ise Gökhan Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği ileri sürüldü.
TİP Genel Merkezi, kayıtları dinledikten sonra Gökhan Zan'la görüştü. Gökhan Zan iddiaya göre ilk ses kaydının tamamen montaj olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Spor yorumculuğuyla ilgili olan ikinci kaydı ise kısmen doğruladı ve yerel seçimlerden sonra yorumcu olarak mesleğine devam etmek istediğini söyledi.
Gökhan Zan ise bu meselenin kendisi için şeref meselesi olduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini ve TİP desteği olmasa da yarışa devam edeceğini söyledi.
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Zan, savcılığa verdiği ifadesinde ise kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.
Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.
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