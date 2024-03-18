Hatay'daki Gökhan Zan Krizinde Neler Oluyor? Milyon Dolarlık Rüşvet, TRT'de Spor Yorumculuğu, Ses Kayıtları...

Zan gece yarısı yaptığı ikinci açıklamada ise şunları söyledi:

'Dünden Sayın Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım.

Sonrasında ise TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim.'