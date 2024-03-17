Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: "Beni Harcadı"
Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: "Beni Harcadı"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un geçen yıl katıldığı programında hazırlanan fragman nedeniyle imajının yıprandığını söyledi. Muharrem İnce, 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' ifadelerini kullandı.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçen yıl Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Youtube kanalı Babala TV yayınında gelen sorulara sinirlenip sesini yükseltmesi sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
Muharrem İnce, o programdan sonra seçmen nezdinde imajının zedelendiğini belirterek Oğuzhan Uğur'a bazı suçlamalar yöneltti.
Muharrem İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin Oğuzhan Uğur açıklamaları 👇
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