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Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Vergi ve Enflasyon Açıklaması: Net Konuştu!

Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Vergi ve Enflasyon Açıklaması: Net Konuştu!

Mehmet Şimşek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 13:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'nin yüzde 20'nin üzerine çıkmayacağını, dolar kurunda hedeflerinin olmadığını ve temmuz ayından itibaren enflasyonda düşüş beklediklerini söyledi. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’de oranın yüzde 20’nin üzerine çıkmayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’de oranın yüzde 20’nin üzerine çıkmayacağını söyledi.

OVP'de vergiler için çok net bir çerçeve çizdiklerini söyleyen Şimşek, şunları söyledi: 

'Biz KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. 

Gelir vergisini atışmayacağız.Çok netiz bu konuda. 

Ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız.'

Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını ekledi.

Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını ekledi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını, enflasyonun ise 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını, enflasyonun ise 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti.

Şimşek, 'Enflasyon Mayıs'a kadar yükselmeye devam edecek. 12 ay sonra ise enflasyon yüzde 36'ya düşecek' dedi. 

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