Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Vergi ve Enflasyon Açıklaması: Net Konuştu!
Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Vergi ve Enflasyon Açıklaması: Net Konuştu!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'nin yüzde 20'nin üzerine çıkmayacağını, dolar kurunda hedeflerinin olmadığını ve temmuz ayından itibaren enflasyonda düşüş beklediklerini söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’de oranın yüzde 20’nin üzerine çıkmayacağını söyledi.
Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını ekledi.
Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını, enflasyonun ise 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti.
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