'Dolar/TL Seçimlerden Sonra 40 Liraya Çıkacak' İddiasına İlişkin Açıklama
'Dolar/TL Seçimlerden Sonra 40 Liraya Çıkacak' İddiasına İlişkin Açıklama
Dolar/TL kurunun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından 40 liraya yükseleceği iddiaları ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolar/TL'nin seçimlerin hemen ardından 40 TL'ye çıkacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,02’den 40,53’e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 41,15’ten 42,79’a yükselmişti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dolar/TL kuruna ilişkin açıklaması 👇
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Bu arada Kapalıçarşı'daki dövizcilerin bazıları Nisan ayının ikinci haftası için 39 lira bandını öngörüyor. Pek de sürpriz olmaz. 💸
firlayacak derken sanki 10 tlde şuan 40 TL olacak ulan normal akışında devam etse zaten bir ayda bu tutarı çok rahat görecek yaw zerre umurlarinda değil bu n... Devamını Gör
Akaryakıt fiyatlarından hiç belli olmuyor sanki. Doların orjinal durumu benzin fiyatı ama arka kapılardan vere vere ancak. Zaten en yakın seçim 2028.