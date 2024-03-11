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Dindarlık Araştırması: Türkiye'nin Yüzde Kaçı Ramazanda Oruç Tutuyor?

Dindarlık Araştırması: Türkiye'nin Yüzde Kaçı Ramazanda Oruç Tutuyor?

Ramazan Oruç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.03.2024 - 13:21

Dindarlık Algısı Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türkiye'de ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 66.5.

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Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Türkiye’de Dindarlık Algısı araştırmasının sonuçları ramazan ayıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Türkiye’de Dindarlık Algısı araştırmasının sonuçları ramazan ayıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Araştırmada en dikkat çeken noktalardan birisi de oruç tutma alışkanlığına ilişkin veriler. Çalışmaya göre düzenli oruç tutma oranı eğitim seviyesi yükseldikçe azalıyor.

Araştırmada en dikkat çeken noktalardan birisi de oruç tutma alışkanlığına ilişkin veriler. Çalışmaya göre düzenli oruç tutma oranı eğitim seviyesi yükseldikçe azalıyor.

Türkiye'de ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu söyleyen katılımcıların oranı yüzde 66,5.

Türkiye'de ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu söyleyen katılımcıların oranı yüzde 66,5.

Katılımcıların yüzde 9,4'ü ise ramazanda ara sıra oruç tuttuğunu söylüyor.

Öte yandan düzenli oruç tutma oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek.

Öte yandan düzenli oruç tutma oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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