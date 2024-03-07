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Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: 0,69 Faizle 2.5 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Kredisi Verilecek!

Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: 0,69 Faizle 2.5 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Kredisi Verilecek!

kentsel dönüşüm Konut Kredisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 14:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için pilot 5 ile 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.

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Son dönemde artan depremlerle birlikte kentsel dönüşüme talep artmaya başladı ancak yükselen inşaat maliyetleri halen en büyük sıkıntı. Ekonomideki bozulma nedeniyle konut kredilerine ulaşmanın çok zorlaştığı bugünlerde kentsel dönüşümle ilgili önemli bir müjde geldi.

Son dönemde artan depremlerle birlikte kentsel dönüşüme talep artmaya başladı ancak yükselen inşaat maliyetleri halen en büyük sıkıntı. Ekonomideki bozulma nedeniyle konut kredilerine ulaşmanın çok zorlaştığı bugünlerde kentsel dönüşümle ilgili önemli bir müjde geldi.

Evini yenilemek isteyen herkesin faydalanabileceği kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili son bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verilecek.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verilecek.

Seçilen 5 pilot şehirde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas unsur olarak belirlendi.

Seçilen 5 pilot şehirde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas unsur olarak belirlendi.

A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.

Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek kredide üst limit 2,5 milyon Türk Lirası.

Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek kredide üst limit 2,5 milyon Türk Lirası.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Ayrıca başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.

Ayrıca başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.
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Mehmet Özhaseki'nin 0,69 faizli kentsel dönüşüm kredisine ilişkin paylaşımı

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