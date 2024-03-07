Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: 0,69 Faizle 2.5 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Kredisi Verilecek!
Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: 0,69 Faizle 2.5 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Kredisi Verilecek!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için pilot 5 ile 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde artan depremlerle birlikte kentsel dönüşüme talep artmaya başladı ancak yükselen inşaat maliyetleri halen en büyük sıkıntı. Ekonomideki bozulma nedeniyle konut kredilerine ulaşmanın çok zorlaştığı bugünlerde kentsel dönüşümle ilgili önemli bir müjde geldi.
Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verilecek.
Seçilen 5 pilot şehirde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas unsur olarak belirlendi.
Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek kredide üst limit 2,5 milyon Türk Lirası.
Ayrıca başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mehmet Özhaseki'nin 0,69 faizli kentsel dönüşüm kredisine ilişkin paylaşımı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda