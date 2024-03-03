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Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Konut Kredisi Açıklaması: Tek Haneli Enflasyonu İşaret Etti

Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Konut Kredisi Açıklaması: Tek Haneli Enflasyonu İşaret Etti

Mehmet Şimşek Konut Kredisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 12:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz' ifadelerini kullandı. Hükümetin enflasyonda tek hane için hedefi ise 2026 yılı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rahatça konut alınabilmesi için ‘tek haneli enflasyon’ hedefinin tutması gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rahatça konut alınabilmesi için ‘tek haneli enflasyon’ hedefinin tutması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programında konuşan Şimşek şu mesajları verdi 👇

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programında konuşan Şimşek şu mesajları verdi 👇

"Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz."

"Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz."

"Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz."

"Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz."

'AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. 

Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Aytaç Güller

Sevgili Onedio. Haber fotoğrafında 'tarih verdi' yazıyorsunuz ancak haberin içeriği belli. Clickbait bildiğimiz bir şey ama benim iki sorum olacak. 1- Siz gi... Devamını Gör

Sucuklu Menemen

Bol cevizli fındıklı antep fıstıklı ballı kaymaklı tereyağlı burma antep kadayıfı var.... Yersen....

c.ysfalbs

hikaye anlatıyor... kurum için oy istediği an da bitti bunun işi de seçim sonrası sutlanir