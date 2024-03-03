Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Konut Kredisi Açıklaması: Tek Haneli Enflasyonu İşaret Etti
Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Konut Kredisi Açıklaması: Tek Haneli Enflasyonu İşaret Etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz' ifadelerini kullandı. Hükümetin enflasyonda tek hane için hedefi ise 2026 yılı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rahatça konut alınabilmesi için ‘tek haneli enflasyon’ hedefinin tutması gerektiğini söyledi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programında konuşan Şimşek şu mesajları verdi 👇
"Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz."
"Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sevgili Onedio. Haber fotoğrafında 'tarih verdi' yazıyorsunuz ancak haberin içeriği belli. Clickbait bildiğimiz bir şey ama benim iki sorum olacak. 1- Siz gi... Devamını Gör
Bol cevizli fındıklı antep fıstıklı ballı kaymaklı tereyağlı burma antep kadayıfı var.... Yersen....
hikaye anlatıyor... kurum için oy istediği an da bitti bunun işi de seçim sonrası sutlanir